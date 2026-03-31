Sevilla, elegida una de las mejores ciudades de Europa en 2026: por qué el ranking destaca que "es fácil de amar"

Sevilla es una de las 100 mejores ciudades de toda Europa, considerada una de las más "habitables, atractivas y prósperas". Así lo ha asegurado el último informe de 'Europe's Best Cities', un estudio que ha revelado las mejores ciudades del continente, entre las que destaca, siete españolas y solo dos andaluzas: Sevilla y Málaga.

Best Cities, considerada toda una autoridad mundial en "inteligencia urbana con visión de futuro" ha sido la encargada de hacer este informe que evalúa más de 180 ciudades con poblaciones superiores a 500.00 habitantes para conocer las 100 mejores de todo el continente.

Sevilla y Málaga, las dos únicas ciudades andaluzas en el ranking europeo

Las dos únicas ciudades andaluzas que se han escogido entre las mejores de Europa son Sevilla y Málaga, mientras que las elegidas del resto del país son Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Palma.

Catedral de Sevilla (vista aérea) / Catedral de Sevilla

En el caso de Sevilla, la ciudad hispalense se encuentra en el puesto número 53 del listado gracias a que es "soleada y fácil de amar".

Tal y como ha señalado le informe, la "cuarta ciudad más grande de España" destaca por su clima cálido y soleado, así como por ser "tan compleja y hermosa como un abanico en manos de una bailarina de flamenco".

El informe destaca el clima, el centro histórico y la belleza de Sevilla

"Ofrece uno de los centros históricos más grandes de Europa, perfecto para explorar a pie o en bicicleta, a pesar de las clasificaciones que sugieren lo contrario", ha asegurado el informe al respecto.

Además, entre los motivos que han hecho de Sevilla una de las mejores de Europa se encuentra su arquitectura "morisca y barroca", de la que la publicación ha asegurado que "irradia belleza en panoramas, desde su espectacular Catedral y el campanario de la Giralda".

Las Setas, la vida nocturna y la sostenibilidad impulsan a Sevilla

Junto a esto ha querido destacar las Setas de Sevilla, "una de las estructuras de madera más memorables y que más sombra proporciona del mundo", lo que sitúa a la capital hispalense en el puesto número 12 en cuanto a la categoría de Lugares de Interés y Monumentos.

Sevilla también se encuentra en la posición número 10 en cuanto a la vida nocturna, lo que la convierte en una de las más destacadas de todo el continente.

El proyecto proMETEO y el Mundial 2030 refuerzan el atractivo de Sevilla

"La sostenibilidad y la resiliencia, junto con el calor, forman parte de la vida cotidiana en Sevilla, y la ciudad que acogió el Congreso Europeo ITS 2025 está haciendo su parte para cumplir los ambiciosos objetivos de la UE para un futuro climáticamente neutro", ha añadido al respecto.

Además, Best Cities ha querido destacar su proyecto proMETEO, que la convierte en "la primera ciudad en nombrar las olas de calor como se hace con los huracanes, con el objetivo de concienciar a la población sobre su impacto en la salud y animar a la gente a protegerse".

Sevilla mejorará su posición con la Copa Mundial de la FIFA 2030

"No es de extrañar que la ciudad ocupe el puesto número 27 en la categoría de Encanto general", ha recalcado la publicación que, además, ha afirmado que esta posición mejorará tras ser Sevilla sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030 junto con Portugal y Marruecos.

Varios turistas en la plaza del Triunfo de Sevilla, el mes pasado.Varios turistas pasean por la plaza del Triunfo, a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) / Joaquin Corchero / Europa Press

Sobre este aspecto, ha destacado: "Su gigante olvidado, el Estadio de La Cartuja, con capacidad para 70.000 espectadores, está siendo renovado para recibir al mundo. Nuevos hoteles lo acompañarán, incluido el esperado Thompson Sevilla en 2026".

Málaga también entra en el ranking de las mejores ciudades de Europa

La otra ciudad andaluza que se puede encontrar en este prestigioso listado es Málaga, del que el informe ha destacado sus "tesoros bañados por el sol que van mucho más allá de la playa".

Una ciudad que se encuentra en el puesto número 58 de las mejores ciudades de Europa, así como en la número 17 en la categoría de Naturaleza y Parques y la 32 en Tendencias de Google.

Playas, gastronomía y vida nocturna, entre los puntos fuertes de Málaga

"Málaga, puerta de entrada urbana a la Costa del Sol española, ofrece 16 playas espectaculares a un ritmo veraniego excepcional. Su animada vida nocturna, donde el vermut es protagonista, se mantiene en lo más alto de nuestro ranking (n.º 36), al igual que su oferta gastronómica (también en el puesto 36), que conquista paladares internacionales con paella, aceitunas exquisitas y latas de sardinas", ha añadido al respecto.

Por ello, el listado ha aconsejado a los visitantes que disfruten de su fiesta, pero que no olviden "mirar a su alrededor", ya que se trata de "una de las ciudades con mayor riqueza cultural de España".

La riqueza cultural y las inversiones de futuro también enriquecen a Málaga

"Un moderno horizonte queda eclipsado por dos imponentes ciudadelas en lo alto de las colinas (la Alcazaba y las ruinas del Gibralfaro árabe) y una majestuosa catedral renacentista que deja sin palabras", ha añadido.

De igual modo, ha destacado la importancia de Picasso en la ciudad y la belleza de su museo, además de la riqueza del Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

Las infraestructuras y proyectos estratégicos refuerzan el crecimiento de Málaga

"Está prevista la construcción de una planta de semiconductores de 615 millones de euros para 2030, y la ampliación del aeropuerto, con una inversión de 1.500 millones de euros, está en marcha, con el objetivo de casi duplicar el espacio de las terminales y aumentar drásticamente su capacidad", ha recalcado el informe.

De igual modo, ha señalado la construcción en Málaga de su tercer gran hospital público, "que se convertirá en uno de los más grandes y avanzados de Andalucía".

Cientos de turistas recorren el Centro Histórico visitando gratuitamente los museos abiertos por el Día Mundial del Turismo a 27 de septiembre de 2022 en málaga, Andalucía / Alex Zea

El resto de ciudades españolas incluidas en el listado son Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Palma, mientras que las 10 ciudades europeas que encabezan el listado general del informe son Londres, París, Berlín, Roma, Barcelona, Madrid, Ámsterdam, Viena, Copenhague y Estocolmo.