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Miércoles Santo

Tiempo en Sevilla para el Miércoles Santo: esta es la previsión de la Aemet

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica aunque se contemplan algunas rachas de viento de levante que pueden alcanzar los los 45 km/h, especialmente durante la mañana

Nazarenos de la Hermandad del Baratillo pasan junto a la Real Maestranza de Sevilla, camino de la capilla de la Piedad para iniciar su estación de penitencia

Nazarenos de la Hermandad del Baratillo pasan junto a la Real Maestranza de Sevilla, camino de la capilla de la Piedad para iniciar su estación de penitencia / Julio Muñoz / EFE

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Sevilla vivirá un Miércoles Santo plenamente primaveral, marcado por la estabilidad atmosférica y la ausencia total de lluvias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la primera jornada del mes de abril estará protagonizado por cielos completamente despejados durante toda la jornada, lo que favorecerá el normal desarrollo de las procesiones.

Las temperaturas serán suaves a primeras horas, con una mínima de 13 grados, y ascenderán hasta alcanzar los 27 grados de máxima, dejando un ambiente cálido durante el día. La sensación térmica se mantendrá en valores muy similares, con una ligera oscilación entre los 14 y los 26 grados.

El viento soplará de componente noreste con cierta intensidad, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h y rachas máximas que podrían llegar a los 45 km/h, especialmente durante la mañana. Aun así, no se esperan incidencias destacables.

La probabilidad de lluvia será del 0% durante todo el día, consolidando un escenario meteorológico ideal para disfrutar de la jornada cofrade en las calles de la ciudad.

Esta situación garantiza que, al igual que en los días anteriores, se pueda vivir una jornada plena en la que todas las hermandades puedan llevar a cabo su estación de penitencia sin alteración alguna.

Evolución por tramos horarios

De 00:00 a 06:00

  • Estado del cielo: despejado
  • Temperatura: entre 16 y 21 grados
  • Sensación térmica: entre 16 y 21 grados
  • Humedad relativa: entre 37% y 41%

De 06:00 a 12:00

  • Estado del cielo: despejado
  • Temperatura: entre 14 y 19 grados
  • Sensación térmica: entre 14 y 19 grados
  • Humedad relativa: entre 37% y 39%

De 12:00 a 18:00

  • Estado del cielo: despejado
  • Temperatura: entre 20 y 25 grados
  • Sensación térmica: entre 20 y 25 grados
  • Humedad relativa: entre 24% y 34%

De 18:00 a 24:00

  • Estado del cielo: despejado
  • Temperatura: entre 18 y 25 grados
  • Sensación térmica: entre 18 y 25 grados
  • Humedad relativa: entre 24% y 43%

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En resumen, Sevilla afronta un Miércoles Santo muy favorable desde el punto de vista meteorológico, con cielo despejado durante toda la jornada, temperaturas agradables, ausencia total de lluvia y un viento de levante que podría dejar algunas rachas más intensas por la mañana, pero sin empañar un día que se presenta óptimo para disfrutar de las cofradías en la calle.

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