Tiempo en Sevilla para el Miércoles Santo: esta es la previsión de la Aemet

Sevilla vivirá un Miércoles Santo plenamente primaveral, marcado por la estabilidad atmosférica y la ausencia total de lluvias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la primera jornada del mes de abril estará protagonizado por cielos completamente despejados durante toda la jornada, lo que favorecerá el normal desarrollo de las procesiones.

Las temperaturas serán suaves a primeras horas, con una mínima de 13 grados, y ascenderán hasta alcanzar los 27 grados de máxima, dejando un ambiente cálido durante el día. La sensación térmica se mantendrá en valores muy similares, con una ligera oscilación entre los 14 y los 26 grados.

El viento soplará de componente noreste con cierta intensidad, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h y rachas máximas que podrían llegar a los 45 km/h, especialmente durante la mañana. Aun así, no se esperan incidencias destacables.

La probabilidad de lluvia será del 0% durante todo el día, consolidando un escenario meteorológico ideal para disfrutar de la jornada cofrade en las calles de la ciudad.

Esta situación garantiza que, al igual que en los días anteriores, se pueda vivir una jornada plena en la que todas las hermandades puedan llevar a cabo su estación de penitencia sin alteración alguna.

Evolución por tramos horarios

De 00:00 a 06:00

Estado del cielo: despejado

despejado Temperatura: entre 16 y 21 grados

entre 16 y 21 grados Sensación térmica: entre 16 y 21 grados

entre 16 y 21 grados Humedad relativa: entre 37% y 41%

De 06:00 a 12:00

Estado del cielo: despejado

despejado Temperatura: entre 14 y 19 grados

entre 14 y 19 grados Sensación térmica: entre 14 y 19 grados

entre 14 y 19 grados Humedad relativa: entre 37% y 39%

De 12:00 a 18:00

Estado del cielo: despejado

despejado Temperatura: entre 20 y 25 grados

entre 20 y 25 grados Sensación térmica: entre 20 y 25 grados

entre 20 y 25 grados Humedad relativa: entre 24% y 34%

De 18:00 a 24:00

Estado del cielo: despejado

despejado Temperatura: entre 18 y 25 grados

entre 18 y 25 grados Sensación térmica: entre 18 y 25 grados

entre 18 y 25 grados Humedad relativa: entre 24% y 43%

En resumen, Sevilla afronta un Miércoles Santo muy favorable desde el punto de vista meteorológico, con cielo despejado durante toda la jornada, temperaturas agradables, ausencia total de lluvia y un viento de levante que podría dejar algunas rachas más intensas por la mañana, pero sin empañar un día que se presenta óptimo para disfrutar de las cofradías en la calle.