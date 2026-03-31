Ni Verona ni París: el buzón más romántico del mundo está en Sevilla y recibe cartas de amor todos los días

Pocos son los ciudadanos de todo el mundo, sobre todo, los románticos empedernidos, que no conozcan la tradición de entregar cartas de amor a Julieta en su casa de Verona para intentar encontrar el amor, conseguir que una relación funcione o que alguna dificultad se supere. Pero lo que muchos no saben es que para pedir esta dicha no hay que trasladarse a ciudades como Verona, Roma o París, sino que tienen su propia versión del buzón de Julieta en el Parque de María Luisa de Sevilla.

Y es que junto a uno de los monumentos más románticos de toda Sevilla, la Glorieta de Bécquer, situada en el emblemático parque sevillano, se encuentra un receptorio convertido en una suerte de buzón en el que, tanto sevillanos como turistas, aprovechan la ocasión para dejar sus propias cartas y deseos con la esperanza en que sus palabras se cumplan.

El buzón de los deseos junto a la Glorieta de Bécquer en Sevilla

Esta pequeña construcción situada junto a la glorieta estaba prevista en sus inicios como una especie de estantería en el que se dejaran libros y escritos para compartir entre la población.

Sin embargo, la iniciativa ciudadana acabó llenando este buzón de toda clase de mensajes en los que los visitantes han aprovechado para mostrar sus más sinceros deseos.

Cartas para encontrar el amor y cumplir deseos en el Parque de María Luisa

Así, en este entorno se pueden encontrar tanto palabras para pedir que su amor sea "para siempre" o los que escriben con la intención de encontrar pareja o que su hijo apruebe la carrera, como para quienes piden "una rubia, guapa y buena persona y, como siempre, sueño que el Betis me dé muchas alegrías, que es mi otro amor".

Una tradición que pasa desapercibida para algunos de los viandantes que acuden por este lugar en el día a día, pero que se ha convertido en toda una costumbre entre quienes esperan que la magia de uno de los lugares más hermosos y románticos de Sevilla pueda acercarles a su ansiada meta.

La Glorieta de Bécquer, uno de los monumentos más románticos de Sevilla

Porque este buzón no se encuentra en un lugar aleatorio, sino en uno de los monumentos más románticos de Sevilla, la Glorieta de Bécquer, que sirve de homenaje al poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer.

Esta glorieta fue inaugurada en 1911 gracias a la iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero y al escultor Lorenzo Coullaut Valera.

En su perímetro, no solo se puede encontrar un busto del poeta, sino también una curiosa serie de monumentos, entre los que destacan tres figuras femeninas realizadas en una sola pieza de mármol, así como otras dos figuras en bronce.

Pero lo que muchos de ellos no sabe es el significado que esconden estas imágenes, pues representan las tres fases del amor: la ilusión del primer encuentro, la plenitud de la pasión y la melancolía de la pérdida.

Las tres fases del amor representadas en la Glorieta de Bécquer

De ese modo, el monumento muestra una primera figura femenina con el rostro encendido de esperanza como muestra del amor ilusionado, así como una segunda figura de mirada intensa y pasional como muestra del amor poseído.

A estos se suma una tercera de expresión melancólica y con mirada al vacío como representación del amor perdido.

Además de estas tres imágenes, la composición se completa con dos figuras en bronce, una de un 'Cupido', como muestra del amor que hiere, y otra con una persona con una flecha clavada, como representación del amor herido.

La leyenda del banco que atrae el amor en el Parque de María Luisa

Este conjunto de obras que fueron creadas inspiradas en la rima de Bécquer 'El amor que pasa' está acompañado por un enorme ciprés plantado en torno a 1850 que construye en la actualidad uno de los árboles más singulares del parque.

Pero la fantasía romántica de este lugar no se ciñe únicamente a estas reconocibles figuras, sino que también alcanza al banco instalado en el lugar, sobre el que dice la leyenda que, quien se siente allí, puede atraer el amor.