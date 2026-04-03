Un café de cuatro amigos: así nació la tertulia cofrade 'El Cirio Apagao' que cumple ahora 60 años

Un café de sobremesa en la calle Reyes Católicos un martes tras el Domingo de Resurrección. Cuatro amigos hablando de su pasión: la Semana Santa. Así fue como nació aquel 12 de abril de 1966 la tertulia El Cirio Apagao. No hay actas fundacionales, ni durante mucho tiempo hubo intención de que las hubiera. Durante sesenta años, lo suyo ha sido otra cosa: la palabra dicha, el recuerdo compartido, la versión discutida. Hasta ahora.

Los jóvenes que se embarcaron en esta simple misión de charlar de cofradías fueron Juan Delgado Alba (pregonero de la Semana Santa de 1968 y hermano Mayor de Las Aguas y del Silencio), Luis Rodríguez-Caso y Dosal (pregonero de 1988 y ex presidente del Consejo de Hermandades de Sevillla), Vicente Martín Cartaya (orfebre y miembro del Consejo) y Joaquín Antonio Delgado-Roig Pazos (hermano mayor del Silencio). A día de hoy, solo vive Joaquín Delgado-Roig y ha sido el encargado de contar los orígenes y una breve historia, pues afirma "conservar buena memoria". Los datos han sido recopilados y compuestos por Rafael Vázquez Treinta.

El nombre no fue casualidad. Tras una sucesión continua de quedadas, Luis Rodríguez-Caso propuso el nombre que bautiza esta tertulia. Tras el fin de una Semana Santa, y con el vacío de unos cirios que ya habían sido apagados, vivían a la espera de encenderlo otra vez en la Semana Santa del próximo año. Así nació, por tanto, El Cirio Apagao bajo el amparo y protección de la Patrona de la Archidiócesis de Sevilla, Nuestra Señora de los Reyes Coronada.

Tertulia cofradiera no jerarquizada

Intentaron, a lo largo de los años, constituir una asociación para adquirir personalidad jurídica, pero siempre decayó esa posibilidad, ya que su fin siempre estuvo claro, tal y como se redacta en el cuadernillo: "Tertulia cofradiera no jerarquizada abierta a todo cofrade quiera asistir, para enaltecer y defender a Sevilla y sus hermandades y cofradías y por ende a su Semana Santa". Aunque no había cargos, explica que sí había tres personas designadas cada cierto tiempo para convocar y organizar las reuniones.

Durante décadas, la tertulia ha funcionado como un archivo vivo, profundamente humano. Cada integrante guarda su versión de los hechos: una procesión concreta, un cambio en una hermandad, una anécdota irrepetible. Y en la mesa, esas versiones se cruzan, se matizan y, a veces, se contradicen. Ahí reside parte de su esencia, porque “El Cirio Apagao” no ha sido nunca un espacio de consenso, sino de conversación. Y en esa conversación, la memoria no es algo fijo, sino algo que se construye continuamente.

Joaquín Delgado-Roig recuerda aquellas primeras tertulias donde se respiraba un ambiente feliz y donde abundaba la ignorancia propia de la juventud. Aunque no todos eran unos niños. Recuerda a Manuel Gómez Trujillo, que tenía por aquellos entonces 70 años, y era "un macareno de los clásicos. De los que ya no quedan", mientras, los demás eran unos chavales "que empezábamos a prepararnos para la vida. Unos estábamos en la universidad, otros recién licenciados, éramos unos entusiastas".

Inicialmente, se instauró un día para almorzar juntos. Miércoles al mediodía, con el fin de estrechar lazos entre los miembros. Al principio se reunían semanalmente, y en el invierno, mensualmente. El lugar elegido fue el bar Casa Manolo en la calle Callao de Triana. Posteriormente, se optó por celebrar las reuniones los sábados por la noche, pero finalmente se trasladaron al primer miércoles de cada mes al mediodía y finalmente a la noche. Como recuerda el último de los fundadores, "fueron tiempos felices de animadas discusiones. Casi todos eran jóvenes a excepción de un jubilado, Manuel Gómez Trujillo con una gracia infinita que contagiaba y proclamaba su pasión macarena". El fin de esta tertulia era claro: reunir a los miembros y favorecer la "confraternidad y discusión cofrade". Para ello, explica, no hacía falta citación y "acudían los que podían". Hoy día se reúnen en el bar La Hermandad de la Calle Canalejas el primer miércoles de cada mes.

Entregas de las pastas al pregonero de la Semana Santa de Sevilla

No hay pregón sin la popular entrega de las pastas al pregonero. Un acto que ha adquirido ya relevancia entre los que celebran la antesala de la Semana Santa de Sevilla. Pero, ¿de dónde nació? Todo comenzó en el año 1974, cuando este grupo tuvo la idea de obsequiarle con unas artísticas pastas al Doctor Ricardo Mena-Bernal Romero para que en ellas pudiera llevar hasta el Teatro Lope de Vega los folios de su pregón y "el aliento y espíritu de la tertulia". Estas pastas reproducían un libro similar al de reglas de la hermandad, con medallón central con dedicatoria y cantoneras, todo ello plateado sobre terciopelo negro.

Este hecho, ahora diferencial, se convirtió desde entonces en costumbre anual. Para ello, el segundo miércoles del mes de enero de cada año se convoca a la tertulia en su sede y se invita al pregonero que designa el Consejo para ese año, a miembros del propio Consejo y a los pregoneros anteriores que deseen asistir. Tras la cena se produce la presentación y entrega al pregonero por parte de un miembro de "El Cirio Apagao". El pregonero interviene después en agradecimiento, abriéndose a continuación un turno para todos los pregoneros que le ofrecen apoyo y consejos por sus experiencias pasadas.

Estas pastas que los pregoneros agradecen y llevan el día de su pregón, "suponen para la tertulia el gran honor de estar presentes ese día en el recinto de celebración, tanto física como simbólicamente", explica el tertuliano. Todos los pregoneros desde ese año 1974 aceptaron el ofrecimiento e invitación, excepto el designado en 2008 D. Antonio Burgos Belinchón.

Entrega de las pastas a Charo Padilla / El Correo

Pregón del Cirio Apagao

Dos semanas antes de la celebración del pregón de la ciudad, y como antesala, se celebra en la tertulia el Pregón de El Cirio Apagao. Previamente en la última reunión del año anterior, se hace la designación del pregonero de cada año que siempre recae en un miembro de la tertulia. A la cena del pregón asisten todos los miembros e invitados del pregonero. El primer Pregón de El Cirio Apagao lo pronunció Manuel Caballero Pérez el 4 de febrero de 1976.

Relevo generacional

El fundador habla claro con respecto al relevo generacional que vive esta tertulia: "la gente joven aporta lo más importante en el mundo de las cofradías: el futuro. Para mí, la juventud aporta mucho. Cuando era Hermano Mayor del Silencio, yo necesitaba de los jóvenes. Tenemos que adaptarnos a la mentalidad de la gente nueva, de la fuerza viva que entra en la tertulia", cuenta ilusionado el fundador, que habla de la juventud y matiza después que tiene 83 años.

La Semana Santa es el peso gordo de esta tertulia. Delgado-Roig entiende la hermandad como "convivencia. Todos somos iguales, esa es la grandeza de las cofradías". Aunque también destaca el lado "menos positivo" de la Semana Grande actual, porque cree "que se está convirtiendo en una moda. No quiero que nuestra Semana Santa se convierta en turisteo", concluye.

Sesenta años han pasado desde aquel primer café. Cincuenta años donde la esencia cofrade sigue siendo el peso principal de esta tertulia, que su único fin es hablar de la Semana Santa sevillana. Una tertulia que demuestra, que pese a la rapidez de una sociedad que vive corriendo, hay un espacio en la calle Canalejas donde el cirio -apagado o no- sigue dando luz a la ciudad.