De no apostar nada a ser un éxito rotundo: el lebrijano Domi Vélez, mejor panadero del mundo, muestra el dulce que ha conquistado su obrador

"No apostaba un duro por él". El lebrijano Domi Vélez, reconocido como el mejor panadero del mundo en 2021, ha mostrado cuál es el dulce que elaboró para contentar un "capricho" de la ciudadanía y una idea de su socio, Carlos Cadenas, pero que pensó que no funcionaría y que, finalmente, se ha convertido en uno de sus productos estrellas: las palmeritas de chocolate Dubai.

Tal y como ha relatado el lebrijano, fue Cadenas quien le sugirió que, en plena fiebre por el chocolate Dubai, que protagoniza cada vez más recetas y postres, debería hacer algún dulce con este sabor.

Así nació la palmera de chocolate Dubai de Domi Vélez

"Me inventé la palmera. Dije: 'Venga, vamos a hacerlo para que salga ya del puñetero capricho, porque está por todos lados el chocolate Dubai'", ha recalcado el profesional.

Un encargo que realizó creyendo que se trataría de un fracaso ante la avalancha de productos disponibles con este sabor en todos los negocios del mundo, pero que ha acabado siendo uno de los más pedidos de sus pastelerías.

"Yo no apostaba ni un euro por ella, pero vaya triunfo la palmera de chocolate Dubai", ha recalcado el lebrijano sobre este producto que se puede adquirir por apenas dos euros.

El consejo de Domi Vélez tras el éxito inesperado de su palmera

Ante este sorprendente éxito, el panadero ha querido lanzar un consejo a sus seguidores: "Una reflexión que os hago para todos, escuchad a todo el mundo, que seguro que hay alguien que tiene una gran idea".

Y es que las palmeritas de chocolate Dubai se han convertido en todo un referente de este obrador y uno de los productos favoritos de su clientela, que ha asegurado en las redes sociales de Domi Vélez: "Son mis preferidas".

Los clientes hablan de las palmeritas de Domi Vélez: "Las mejores de mi vida"

"Vuestra palmera está espectacular, nada que ver con otros productos de chocolate Dubai que venden en otros sitios", ha recalcado otro usuario en los comentarios de la publicación del panadero lebrijano.

Además, los clientes también han afirmado que "esa palmera es increíble por el sabor y lo crujiente que está". Junto a este mensaje, también se puede leer: "Es la mejor palmera que he comido en mi vida".