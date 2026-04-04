Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto

Es inevitable: cuando acaba la Semana Santa, el foco en Sevilla capital se pone en la Feria de Abril, una de las grandes señas de identidad de la ciudad y de las celebraciones más vistosas y reconocibles de España. Basta con pasearse estos días por el entorno del Real en Los Remedios para comprobar el avanzado estado del montaje de las casetas y de la portada.

Cuándo es la Feria de Sevilla, la Noche del Pescaíto, el día festivo y el alumbrao

La Feria de Abril de Sevilla de 2026 se celebra del 21 al 26 de abril, de martes a domingo, aunque el arranque real de la fiesta llegará unas horas antes, en la tradicional noche del pescaíto, que este año cae el lunes 20 de abril. Este momento previo marca el inicio oficioso de la fiesta.

Será entonces cuando tenga lugar el alumbrao, el encendido oficial de la portada y del recinto ferial, iluminado con más de 200.000 bombillas LED, que como siempre será a las 00.00 horas del lunes al martes. En 2026, además, la portada tendrá un protagonismo especial: diseñada por Davide Gambini, reproduce el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 e incorpora guiños al 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Alcázar de Sevilla, en una propuesta monumental con una gran torre central, dos torres laterales y cinco arcos de unión. En cuanto al día festivo de la feria, será el miércoles 22 de abril.

Atracción en la Calle del Infierno de la Feria de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Las casetas públicas para entrar en la Feria sin invitación

Las casetas son uno de los grandes emblemas de la Feria de Abril y el lugar en el que se concentra buena parte de su ambiente más característico. En el Real se instalan más de mil casetas, aunque no todas funcionan igual: la mayoría son privadas, vinculadas a familias, peñas, entidades o empresas, mientras que otras son públicas y de acceso libre, lo que permite disfrutar de la fiesta sin necesidad de invitación.

Este es el listado de casetas públicas de la Feria de Sevilla 2026:

Caseta Turismo de Sevilla : Pascual Márquez, 225-229

: Pascual Márquez, 225-229 Distrito Casco Antiguo : Antonio Bienvenida, 97-101

: Antonio Bienvenida, 97-101 Distrito Este - Cerro - Amate : Pascual Márquez, 215-219

: Pascual Márquez, 215-219 Distrito Macarena - Macarena Norte : Pascual Márquez, 85-89

: Pascual Márquez, 85-89 Distrito Nervión-San Pablo-Santa Justa : Costillares, 22-26

: Costillares, 22-26 Distrito Sur-Bellavista-La Palmera : Ignacio Sánchez Mejías, 61-65

: Ignacio Sánchez Mejías, 61-65 Distrito Triana-Los Remedios : Pascual Márquez, 153-157

: Pascual Márquez, 153-157 Caseta Municipal : Pepe Luis Vázquez, 53

: Pepe Luis Vázquez, 53 C.F. San Fernando : Ignacio Sánchez Mejías, 56

: Ignacio Sánchez Mejías, 56 Comisiones Obreras : Pascual Márquez, 81

: Pascual Márquez, 81 La Pecera : Pascual Márquez, 9

: Pascual Márquez, 9 Marimorena : Manolo Vázquez, 31

: Manolo Vázquez, 31 Partido Popular : Pascual Márquez, 66

: Pascual Márquez, 66 U.G.T. : Antonio Bienvenida, 13

: Antonio Bienvenida, 13 U.S.O. : Curro Romero, 25

: Curro Romero, 25 Niños Perdidos : Gitanillo de Triana, 122

: Gitanillo de Triana, 122 Hermandad de la Estrella : Juan Belmonte, 166

: Juan Belmonte, 166 El Garbanzo Negro: Manolo Vázquez, 39

¿Hay que ir a la Feria de día o de noche?

La respuesta es que depende de lo que se busque, porque la Feria cambia por completo con el paso de las horas. La Feria de día suele arrancar en torno a las 14:00 y se prolonga hasta las 19:00, cuando se retiran los caballos, y es el momento más ligado a la imagen más tradicional del Real: almuerzos en las casetas, sevillanas, encuentros y el paseo de caballos y carruajes.

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A partir de las 20:00 comienza la Feria de noche, ya sin caballos ni coches de caballos y con un ambiente distinto que llega hasta la madrugada. Quizás es el tramo más frecuentado por los más jóvenes o por los muy feriantes, con un cambio de tono que se deja sentir aún más tras el final de las corridas de toros, sobre las 21:30. Desde ahí, la noche da paso a cenas en casetas y restaurantes del entorno, música, flamenco y copas, mientras las casetas públicas cierran a las 03:00 aunque muchas otras siguen abiertas hasta el amanecer.