"Un espectáculo para los amantes de la buena carne": así es el asador de Sevilla que triunfa con sus brasas y guisos de siempre

"Un auténtico espectáculo para los amantes de la buena carne". Así califican sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante al Asador Las Dos Jotas de Bormujos, un establecimiento situado a apenas 20 minutos del Centro de Sevilla que ofrece platos de "alta calidad gastronómica" en los que destacan sus tapas, guisos de siempre y su amplia variedad de carnes a la brasa y a la parrilla

Un negocio que asegura que busca "la excelencia en todos nuestros servicios", lo que les lleva a comprar "día a día" el género y hacer al momento cada uno de los platos que sirve en su local, situado en pleno Aljarafe sevillano.

Producto fresco y cocina elaborada al momento

"Hacemos nuestras creaciones con mimo y esmero, buscando la perfección en todas nuestras comandas, siempre bajo una calidad y frescura de los productos propia del mercado del día", afirman desde este negocio que ofrece la mejor comida mediterránea en el que tradición e innovación se entremezclan en cada uno de sus guisos.

De ese modo, este restaurante sevillano cuenta con una amplia variedad de tapas desde 3,90 euros, como sus pimientos asados, las patatas aliñadas, el salpicón de marisco, sus tostas, guisos del día, taleguilla de queso de cabra o su queso Blue Stilton, 'emborrachado' en palo cortado Lustau.

Tapas, arroces y guisos en este restaurante de Sevilla

Además, en su carta destacan también los arroces, platos de la huerta y el mar, además de diversidad de guisos tradicionales que cambian cada jornada.

Pero si una especialidad resalta sobre las demás son sus carnes a la brasa y a la parrilla, disponibles desde 16,50 euros, como la presa ibérica de bellota, solomillo, lagartito, entrecot de ternera, solomillo de ternera o entrecot de vaca, entre otros muchos.

Chuletones y cortes premium a la parrilla en Bormujos

Entre sus mejores cortes también se encuentran su chuletón de buey Retinto, chuletón de vaca Marela, chuletón de vaca Minhota, chuletón de vaca Loura, chuletón de Wagyu europeo o chuletón de vaca Dehesa Bellota, entre otros.

Y para completar la comida, este negocio ofrece los mejores vinos de la zona y todo tipo de postres caseros, como su torrija brioche, la tarta de queso, el brownie de chocolate, la tarta Kinder o la tarta 'Locura de chocolate'.

Los clientes elogian la calidad de la carne y los postres

"Este asador destaca no solo por la calidad excepcional del producto, sino por la gran variedad que ofrecen", destacan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

Entre los comentarios, también se puede leer: "Las carnes a la brasa y a la parrilla son un espectáculo, y de mucha calidad. Los postres están a la altura de las carnes".

De igual modo, aseguran al respecto: "Es una experiencia espectacular, para repetir sin duda". Una cocina cuidada al detalle que se puede disfrutar en su local de la calle Pablo Coso Calero número 102 de Bormujos.