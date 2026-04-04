La única biblioteca municipal de Sevilla Este será ampliada: ganará 2.000 metros cuadrados y 130 plazas más

Sevilla está a la cola entre las grandes capitales de España en cuanto a bibliotecas municipales por número de habitantes. La Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla (RMBS), dependiente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), dispone de 14 repartidas por la capital sevillana, para un total de 689.423 habitantes. Es decir, una biblioteca por cada 49.244 personas, mientras que Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza o Murcia apenas no superan el promedio de biblioteca para 30.000 personas, asegurando muchos más opciones para sus estudiantes. Esta situación de Sevilla queda reflejada especialmente en una de sus zonas más pobladas, Sevilla Este, donde existe una única biblioteca municipal para unas 60.000 personas, de los más de 100.000 habitantes que componen el distrito Este Alcosa - Torreblanca.

Como ya informó El Correo de Andalucía, los estudiantes de Sevilla Este tienen que hacer frente a una odisea para tener una silla en la que sentarse en silencio con su ordenador y poder estudiar concentrados. Tanto trabajadores como usuarios explicaban a este periódico que solo disponían como biblioteca la del Centro Cívico Blas Infante, con espacio para 56 personas, por lo que había que ir con tiempo, según la hora y el día se formaban colas, y tampoco era seguro poder entrar.

Por ello, el Ayuntamiento pretende la ampliación integral de la Biblioteca Blas Infante. Según confirman fuentes municipales a este periódico, se encuentra en proceso de licitación, de manera que las obras arrancarán en el último trimestre de este 2026 y estarán acabadas en 2027. La idea es que infraestructura pase de 350 m² a 2.350 m² para crear una sala de estudios con 130 puestos, incorporar una sala de conferencias y actividades, añadir una sala de trabajo en grupo y ampliar la sala infantil de 115 m² a 350 m², incluyendo una bebeteca con mobiliario y fondos específicos para bebés.

Además, el Gobierno de José Luis Sanz logró el visto bueno del pleno municipal de marzo para un refuerzo extra. Supone destinar 90.000 euros al ICAS para dotar de mobiliario a la biblioteca pública Blas Infante. El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, explicó que "el nuevo crédito servirá para desarrollar la ampliación de la misma, que viene motivada por el notable incremento de la demanda, derivado también del crecimiento poblacional de la zona". El concejal del PP aseguró que la inversión permitirá "reforzar y modernizar sus intalaciones, dotando la ampliación del equipamiento y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento".

La biblioteca que se encuentra en el Centro Cívico Blas Infante de Sevilla Este / Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla

Según el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la Dirección General de Cultura explica que "la biblioteca está absorbiendo ya un volumen creciente de usuarios, actividades y servicios, lo que hace imprescindible reforzar y modernizar sus instalaciones, dotando la ampliación de todo el equipamiento y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento".

Esta inversión permitirá ampliar la capacidad de atención al público, mejorar las condiciones de estudio, lectura y trabajo, y reforzar el papel de la biblioteca como equipamiento cultural y social de proximidad.

La biblioteca Blas Infante, alejada de equipamiento moderno

Este espacio de estudio de Sevilla Este, según las voces consultadas por este periódico, responde más a un lugar diseñado para la lectura que un lugar con salas de estudio, creadas específicamente para ese uso. Dispone de estanterías con libros, algún ordenador, mesas y sillas. Pero, por ejemplo, se echa en falta enchufes para poder cargar los ordenadores portátiles o los móviles, teniendo que hacer uso de alargaderas, o el silencio, porque es más un lugar de convivencia que de concentración.

Desde la biblioteca también se comentaba que es muy pequeña y no tiene cabida para todos los que quieren ir, de manera que suele quedarse gente fuera porque se llena en exceso. Otra de las quejas es que van muchos niños a leer libros y hacen ruido, lo cual dificulta el silencio porque es simplemente una biblioteca. Y además, al no haber salas de estudio, se ofrecen aulas multiusos para dar clases o formaciones, una cocina, y una sala de informática con ocho ordenadores.

El nuevo Centro Cívico o irse a Alcosa y Torreblanca

Los vecinos de Sevilla Este han logrado, después de mucha demora, con un nuevo edificio en el que poder ir a estudiar, el nuevo Centro Cívico. Aunque los usuarios transmiten en redes sociales quejas por la falta de espacio o de condiciones para el estudio.

Además, desde principios de abri de 2025, el gobierno municipal habilitó el nuevo espacio ciudadano "Las Góndolas" en el entorno de Entrepuentes de Sevilla Este, con una sala de estudio para 60 usuarios, 3 salas de trabajo en grupos de hasta 5 personas cada una, y sala de reuniones y convivencia.

Las alternativas restantes son una biblioteca similar en el Centro Cívico Alcosa, que tampoco es una sala de estudio, y el Centro Cívico Torreblanca - Juan Antonio González Caraballo, donde además de una bibloteca sí hay una sala de estudio. Dos barrios donde viven casi 50.000 personas.

Mapa de bibliotecas públicas municipales en Sevilla / Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla

El Gobierno de Sanz ofrece estas opciones para los vecinos de Sevilla Este. Para el resto de la ciudad, en general, el mapa de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla contiene 14 centros: Alberto Lista, Blas Infante, Cerro del Águila, El Esqueleto, Entreparques, Felipe González, Julia Uceda, Las Columnas, Los Carteros, Luis Cernuda, Parque Alcosa, San Jerónimo, San Julián y Torreblanca.

La Dirección General de Cultura de Sevilla, durante el mandato del anterior equipo de gobierno, con el PSOE y Antonio Muñoz como alcalde al frente, presentó en octubre de 2022 un Plan Estratégico 2023-2027. El Plan Estratégico 2023-2027 presentaba la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla como "el principal servicio público dedicado a la cultura que más próximo se encuentra a la ciudadanía", ya que "todas las personas que habitan en el radio de acción de una biblioteca municipal pueden encontrar cultura inmediata, rápida y de calidad".

En el documento se consideraba necesario plantear un plan "ambicioso pero realista, cabal, fuerte y que apueste por la visibilidad de las bibliotecas en la ciudad". Además, se analizaba que desde que en 1991 arrancara la red, en una década se pasó a 11 bibliotecas y en 2011 se aumentó a las 14 definitivas. Se hacía referencia a un Plan Director de Bibliotecas de 2004 "desfasado" pero que ya situaba en el horizonte la necesidad de haber construido desde ese año una biblioteca central, siete de zona y 22 de barrio. Pero el total sigue en esas 14 de barrio.