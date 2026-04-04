Natalia Roldana, historiadora del arte sevillana: "Esta es la iglesia de Sevilla que está dedicada a Papá Noel"

Una de las iglesias más emblemáticas del Centro de Sevilla está dedicada a Papá Noel. Así lo ha explicado la historiadora del arte sevillana Natalia Roldana, que ha indicado que se trata de la Iglesia de San Nicolás de Bari, un santo que destacó por su altruismo y cuya figura derivó en el actual 'Santa Claus'.

"¿Sabías que en Sevilla hay una iglesia dedicada a Papá Noel?", ha preguntado la historiadora del arte sobre esta iglesia que se construyó en el siglo XIII y se tuvo que reconstruir en el siglo XVIII, y que actualmente tiene un retablo mayor de estilo barroco presidido por San Nicolás de Bari.

San Nicolás de Bari, la figura histórica que inspiró a Santa Claus

Sobre este santo, la sevillana ha afirmado: "Aunque en nuestra ciudad lo conocemos por ser el titular de la Hermandad de la Candelaria, este Santo Obispo de Mira es la figura histórica real que inspiró la leyenda de Santa Claus".

San Nicolás de Bari, en la iglesia homónima de Sevilla / El Correo

La historia de San Nicolás de Bari comenzó en torno al año 270 en la región de Licia, la actual Turquía, donde nació en el seno de una familia adinerada.

La vida de San Nicolás y su ayuda anónima a los más necesitados

Aunque desde joven había mostrado su carácter generoso, su vida cambió a los 19 años, cuando quedó huérfano por una epidemia de peste, lo que le hizo marcharse a vivir a la pequeña ciudad romana de Mira para dedicarse al sacerdocio.

En su nuevo destino, este hombre ganó una gran reputación como defensor de las personas vulnerables, hasta el punto de ser conocida la historia que dice que ayudó a tres hermanas sin recursos entregándoles por la chimenea monedas de oro de manera anónima.

El obispo que se convirtió en patrón y símbolo de generosidad

Este hombre que acabó siendo obispo y patrón de Turquía, Grecia y Rusia, así como uno de los santos cristianos más venerados de la Edad Media, se dedicó durante toda su vida a las personas sin recursos y a la entrega de regalos de forma anónima para los más necesitados.

Tanto fue así, que su fama se extendió por toda Europa, incluso después de su muerte, en el año 345. Su leyenda recaló especialmente en los Países Bajos, donde se consolidó la tradición de 'Sinterklaas', una figura que repartía regalos en diciembre y para el que los niños dejaban sus zapatos o calcetines para que los llenara de presentes y dulces.

Cómo Sinterklaas se transformó en el actual Santa Claus

Con el paso de los años, 'Sinterklaas' se acabó transformando en el actual Santa Claus, aunque continúa manteniendo la tradición de entregar regalos y dulces a toda la familia.

"Esta curiosa conexión se debe a que San Nicolás fue conocido mundialmente por su generosidad con los niños y los necesitados, fama que viajó por Europa bajo el nombre de 'Sinterklaas' hasta derivar en la figura navideña que hoy conocemos", ha recalcado al respecto la historiadora del arte.

El significado de las tres bolas de oro en la iglesia de San Nicolás de Sevilla

Además, ha asegurado que la imagen que preside el retablo mayor de la iglesia es la del santo portando tres bolas de oro sobre un libro.

"Este atribuyo simboliza las tres bolsas de monedas que, según la tradición, arrojó por una chimenea para salvar a tres hermanas pobres, dando origen a la costumbre de los regalos", ha comentado.