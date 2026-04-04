El futuro parque comercial del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe albergará un hotel de dos estrellas con casi 100 habitaciones

El nuevo parque comercial que se ubicará en el barrio del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe tiene previsto abrir sus puertas en la primavera de 2028. Dentro de este proyecto, según ha adelantado la empresa que lo impulsa Gestión y Desarrollo Deal S.L., a este periódico, está prevista la instalación de un hotel de dos estrellas, que se ubicaría en la primera planta del complejo.

Este establecimiento contará con casi un centenar del habitaciones -96 contempla el estudio de detalle, que ya ha sido aprobado de manera definitiva- que se situarán sobre los bajos comerciales del complejo, que también incluye más de 200 aparcamientos en la planta sótano.

Una parcela de 7.000 metros cuadrados

Este nuevo desarrollo comercial -que se situará entre las Avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, cerca de la Avenida de las Civilizaciones- se situará en una parcela de 7.000 metros cuadrados que contará con 10.400 de edificabilidad, de los que 4.500 estarán destinados a uso comercial.

En principio, la idea es que las obras comiencen a finales de este año y, a partir de ahí, se levantaría en un plazo de unos 16 meses", han apuntado las mismas fuentes. De cumplirse con las fechas indicadas, el nuevo parque comercial vería la luz en primavera de 2028.

A la espera de la licencia de obras

En la actualidad, la empresa ya cuenta con el estudio de detalle, que ha sido aprobado de manera definitiva y está a la espera de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de la localidad sevillana, un trámite que podría tardar entre tres y cuatro meses. Mientras tanto, negocio con los operadores que se instalarán en este nuevo equipamiento.

"Tenemos bastantes interesados y estamos en negociaciones con varias firmas", ha asegurado desde la empresa. En esta planta baja se instalarán previsiblemente tiendas destinadas a la alimentación, el retail o de tipo bazar. Gestión y Desarrollo Deal tiene previsto que el parque comercial siga un modelo de alquiler en lugar de venta. Además, contará con dos locales destinados a restauración.

En cuanto a la construcción, la compañía también está en conversaciones con constructoras para avanzar y poder comenzar la obra antes de que acabe este 2026.

Aperturas hoteleras previstas en Sevilla

En la provincia de Sevilla hay previstas, a corto y medio plazo, la apertura de 54 hoteles y alojamientos hoteleros, diez de ellos de lujo, según baraja la patronal. En la capital, hace unos días abrió sus puertas un nuevo hotel en la céntrica Plaza del Duque, donde antes se ubicaba la sede de CCOO. Este establecimiento cuenta con 116 habitaciones y su inauguración coincide con una fecha de alta demanda turística en la capital hispalense como es la Semana Santa "y refuerza la estrategia de la compañía de crecer en ubicaciones céntricas y en destinos con alta actividad durante todo el año", ha informado la cadena hotelera.

Además, Sevilla tiene pendientes otras aperturas, como la de un Hilton en Nervión, concretamente en Diego Martínez Barrio, el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater que se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía. Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.