Tráfico
Atasco de 17 kilómetros en la AP-4 en dirección Sevilla por la operación retorno de Semana Santa
Las retenciones han comenzado en al mediodía de este Domingo de Resurrección en las vías que unen la capital hispalense con las playas
La vuelta a Sevilla de aquellos que han pasado unos días en la playa aprovechando la Semana Santa está siendo complicada este Domingo de Resurrección. Desde el mediodía, las retenciones se han sucedido tanto en la AP-4 como en la A-49. En el primer caso, un accidente complicaba los desplazamientos entre las localidades sevillanas de El Cuervo y Lebrija.
La situación se ha ido complicando conforme pasaban las horas. Según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT), la autovía que une las provincias de Sevilla y Cádiz cuenta con retenciones den 17 kilómetros en dirección a la capital hispalense.
Concretamente, el atasco se sitúa a la altura del municipio de El Cuervo, entre los kilómetros 60 y 43. También en la N-4 el tráfico es lento en la misma zona.
En el caso de la A-49, a la altura de Benacazón, hay un carril cortado en dirección a Sevilla por un vehículo detenido.
Dispositivo especial de la DGT
La Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT ha comenzado este domingo para atender a los 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén alcanzar en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.
Asimismo, la DGT aconseja evitar el viaje en las horas más "desfavorables", concentradas este próximo domingo 5 de abril por la mañana, de 13,00 horas a 23,00 horas, y en las carreteras A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.
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