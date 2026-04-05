Tráfico
Operación retorno de Semana Santa: un accidente provoca retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y hay atascos en la A-49
La DGT ha desplegado un dispositivo especial: se esperan 3,6 millones de desplazamientos este fin de semana
Los primeros atascos por la operación retorno de Semana Santa comienzan a hacerse notar de vuelta de las playas a Sevilla. Un accidente está dejando retenciones en la AP-4 desde unos minutos antes del mediodía a la altura de El Cuervo y ya se registra tráfico lento en la A-49.
Concretamente, este atasco está provocando circulación lenta entre los kilómetros 60 y 50 (ubicado en Lebrija) de esta autovía en "sentido decreciente de la kilometración", según refleja la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.
El arcén permanecía cerrado debido al accidente producido en esta vía, lo que está ralentizando la vuelta de aquellos que han pasado unos días en la playa aprovechando los festivos de Semana Santa.
Retenciones en la A-49
También comenzaban las retenciones antes del mediodía en la A-49 dirección Sevilla. En concreto, la DGT ha informado de que había congestión con circulación irregular a la altura de Huévar del Aljarafe, entre los kilómetros 23 y 21.
También se registraba tráfico lento en esta misma autovía a la altura de Benacazón, entre los kilómetros 20 y 18, aunque en esta ocasión, dirección Huelva.
Dispositivo especial de la DGT
La Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT ha comenzado este domingo para atender a los 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén alcanzar en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.
Asimismo, la DGT aconseja evitar el viaje en las horas más "desfavorables", concentradas este próximo domingo 5 de abril por la mañana, de 13,00h a 23,00 horas, y en las carreteras A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.
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