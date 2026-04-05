Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maestranza MoranteDirector aeropuerto SevillaLuces y sombras Semana SantaNuevos vuelos SevillaVuelta entrenamientos IscoToros en SevillaCorte A-49Denuncia Santo EntierroRomería del RocíoCorte calle ImagenCuando empieza la Feria
instagramlinkedin

Tráfico

Operación retorno de Semana Santa: un accidente provoca retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y hay atascos en la A-49

La DGT ha desplegado un dispositivo especial: se esperan 3,6 millones de desplazamientos este fin de semana

Atasco en la AP-4

Atasco en la AP-4 / A.D.

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Los primeros atascos por la operación retorno de Semana Santa comienzan a hacerse notar de vuelta de las playas a Sevilla. Un accidente está dejando retenciones en la AP-4 desde unos minutos antes del mediodía a la altura de El Cuervo y ya se registra tráfico lento en la A-49.

Concretamente, este atasco está provocando circulación lenta entre los kilómetros 60 y 50 (ubicado en Lebrija) de esta autovía en "sentido decreciente de la kilometración", según refleja la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

El arcén permanecía cerrado debido al accidente producido en esta vía, lo que está ralentizando la vuelta de aquellos que han pasado unos días en la playa aprovechando los festivos de Semana Santa.

Retenciones en la A-49

También comenzaban las retenciones antes del mediodía en la A-49 dirección Sevilla. En concreto, la DGT ha informado de que había congestión con circulación irregular a la altura de Huévar del Aljarafe, entre los kilómetros 23 y 21.

También se registraba tráfico lento en esta misma autovía a la altura de Benacazón, entre los kilómetros 20 y 18, aunque en esta ocasión, dirección Huelva.

Dispositivo especial de la DGT

La Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT ha comenzado este domingo para atender a los 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén alcanzar en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la DGT aconseja evitar el viaje en las horas más "desfavorables", concentradas este próximo domingo 5 de abril por la mañana, de 13,00h a 23,00 horas, y en las carreteras A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet confirma las lluvias en Andalucía: serán al menos dos días con bajadas de hasta 11 grados de golpe
  2. Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto
  3. Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV el regreso de Morante en la Maestranza este Domingo de Resurrección
  4. Operación retorno de Semana Santa: un accidente provoca retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y hay atascos en la A-49
  5. Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea
  6. Luces y sombras en la Semana Santa 2026: una celebración brillante que recupera la normalidad pero con déficit en la organización
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de abril de 2026
  8. El regreso de Morante abre el telón en la Maestranza este Domingo de Resurrección: vuelve a latir la octava maravilla del mundo junto a Roca Rey y David de Miranda

El alquiler de balcones en Semana Santa de Sevilla tributa en el IRPF: Hacienda reclamará su parte de los beneficios obtenidos

El alquiler de balcones en Semana Santa de Sevilla tributa en el IRPF: Hacienda reclamará su parte de los beneficios obtenidos

Juan Carlos I no coincidió con Juanma Moreno y sí saludó de forma privada al alcalde de Sevilla en La Maestranza

Juan Carlos I no coincidió con Juanma Moreno y sí saludó de forma privada al alcalde de Sevilla en La Maestranza

Una nueva vida para La Cartuja de Sevilla: aumento de plantilla, 12 millones de facturación en 2027 y tiendas propias

Una nueva vida para La Cartuja de Sevilla: aumento de plantilla, 12 millones de facturación en 2027 y tiendas propias

Corte en la A-49 hacia Sevilla por obras en Huelva: fechas, desvíos y tramos afectados

Corte en la A-49 hacia Sevilla por obras en Huelva: fechas, desvíos y tramos afectados

La calle Imagen vuelve a estar completamente cortada al tráfico: "Los autobuses nos dejan ahora demasiado lejos"

La calle Imagen vuelve a estar completamente cortada al tráfico: "Los autobuses nos dejan ahora demasiado lejos"

El juicio por el asesinato de un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa comienza en la Audiencia de Sevilla: "Habla y di la verdad"

El juicio por el asesinato de un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa comienza en la Audiencia de Sevilla: "Habla y di la verdad"

La Policía Local de Sevilla intercepta 300 sillitas en Semana Santa y retira los veladores de 14 negocios

La Policía Local de Sevilla intercepta 300 sillitas en Semana Santa y retira los veladores de 14 negocios

De la manga corta al paraguas en menos de 24 horas en Sevilla: la Aemet avisa de un episodio de lluvias con riesgo de tormentas

De la manga corta al paraguas en menos de 24 horas en Sevilla: la Aemet avisa de un episodio de lluvias con riesgo de tormentas
Tracking Pixel Contents