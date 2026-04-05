El rey emérito ya está en Sevilla para asistir a la corrida de toros del Domingo de Resurrección en la Maestranza

El rey emérito Juan Carlos I asiste este domingo a la reaparición de Morante de la Puebla, en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla, con la que se abre la temporada taurina.

Le acompañará con toda seguridad su hija mayor, la infanta Elena, que asistió al pregón taurino del periodista Rubén Amón, y por sus nietos Froilán y Victoria Federica.

El rey emérito Juan Carlos I a su salida de un hotel en Sevilla este domingo. / David Arjona / EFE

Corrida en el foco del mundo del toro

El rey se ha encontrado con su familia en un hotel ubicado en la calle Castelar, en pleno centro de la ciudad, y luego han almorzado en Pineda. La asistencia de don Juan Carlos refuerza el carácter extraordinario de una corrida que ya estaba en el foco del mundo del toro, aunque por el momento no ha trascendido con qué personas seguirá el festejo y en qué lugar del coso maestrante.

La visita cobra también relevancia porque será una de las apariciones más destacadas del padre de Felipe VI en España desde su marcha a Abu Dabi en 2020. A la espera de conocerse más detalles sobre su estancia en Sevilla, su presencia coincide con una corrida de enorme tirón, impulsada por la reaparición de Morante y por un cartel de primer nivel que ha disparado el interés en torno al Domingo de Resurrección en la Maestranza.