Ni Roma ni Barcelona: el retablo más grande de la cristiandad está en la Catedral de Sevilla y mide más de 27 metros

El retablo más grande de toda la cristiandad no se encuentra en Roma, París o Barcelona, sino en el templo más visitado y emblemático de toda Sevilla: su Catedral. Así, en este lugar se encuentra una de las mayores obras de la escultura religiosa de todo el mundo, su Retablo Mayor, que cuenta con una altura que roza los 28 metros y una extensión total que supera los 400 metros cuadrados.

La creación de este retablo que destaca tanto por su tamaño como por su valor artístico, técnico y religioso comenzó en 1482 de la mano del escultor Pedro Dancart, de origen flamenco, pero asentado en España durante la segunda mitad del siglo XV.

Los inicios de Dancart como maestro de carpintería en la Catedral de Sevilla

Dancart ya había demostrado su calidad artística durante su trabajo con la sillería del coro de la Catedral de Sevilla, tras lo que el Cabildo decidió nombrarlo maestro mayor de carpintería en 1480, uno de los cargos de mayor importancia dentro de la estructura artística del templo.

Un año después de su nombramiento, el escultor recibió el encargo de crear el Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla, un proyecto que contemplaba un retablo de siete calles verticales y cuatro cuerpos horizontales, con una calle central de mayor anchura.

Los artistas que acabaron la obra de Dancart en el Retablo Mayor de Sevilla

Con el objetivo de narrar, a través de las imágenes, escenas bíblicas y la propia vida de Jesucristo y la Virgen María, Dancart comenzó su labor en este entorno. Sin embargo, no pudo ver su obra culminada al fallecer en 1488, pocos años después de haber iniciado el trabajo.

Esto hizo que el diseño que él dejó planteado fuera continuado por distintos artistas, como el maestro Marco, Pedro Millán, Jorge Fernández Alemán, Roque Balduque, Juan Bautista Vázquez el Viejo y Pedro de Heredia. Finalmente, el Retablo Mayor estuvo acabado en torno a 1564.

El resultado de este trabajo fue una obra de enormes dimensiones que casi llega a los 28 metros de alto por casi 20 de anchos, y supera los 400 metros cuadrados de superficie.

El Retablo Mayor de Sevilla, el "evangelio de madera más grande del mundo"

Un trabajo que, tal y como asegura la propia Catedral de Sevilla, es calificado por historiadores y guía como "el evangelio de madera más grande del mundo".

Así, en este retablo se tallaron en nogal y castaño más de 200 figuras y decenas de escenas bíblicas, que no solo servían como un elemento ornamental, sino como una especie de libro visual para enseñar la religión a muchos de los fieles, que eran analfabetos. Esto hizo que se conociera esta obra como "la Biblia de los pobres"

"Hoy, el Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla continúa siendo una de las piezas centrales no solo del patrimonio sevillano, sino del arte sacro europeo", ha señalado al respecto la Catedral.

El legado de Dancart en la Catedral de Sevilla

Además, ha recalcado que su presencia "impresiona" tanto por su tamaño como por la profundidad narrativa de sus relieves: "Desde escenas de la Anunciación y el Nacimiento de Cristo, hasta episodios del Antiguo Testamento, cada figura tallada es un gesto de devoción y una ventana a la religiosidad de su tiempo".

"La obra de Pedro Dancart, en este contexto, no es solo la de un escultor que dibujó las trazas de un retablo, es la de un visionario que concibió un espacio narrativo capaz de hablar a generaciones enteras desde la madera viviente", ha señalado la institución sobre este retablo que se ha convertido en uno de los más impresionantes del mundo y el más grande de la cristiandad.