La calle Imagen vuelve a estar completamente cortada al tráfico: "Los autobuses nos dejan ahora demasiado lejos"

A la vuelta de la Semana Santa, Imagen se incorpora a la larga lista de calles que están en obras en Sevilla. La vía que transcurre desde la Plaza del Cristo de Burgos y atraviesa la Plaza de la Encarnación ha despertado con el bullicio de las máquinas, camiones y trabajadores que avanzan en las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR). Tras la paralización temporal de las actuaciones que comenzaron el 2 de febrero, la calle ya se encuentra totalmente cortada, afectando directamente a vecinos y comercios. Además, las paradas de autobuses que llegaban hasta Ponce de León continuarán prestando su servicio hasta la Puerta Osario manteniendo la misma configuración de la Semana Santa.

Al paso por la calle Laraña se puede apreciar el polvo levantado por la obra. Imagen, por su céntrica y señalada ubicación junto a las Setas de la Encarnación, está muy transcurrida desde primera hora de la mañana. Las vallas que acotan la obra entorpecen el paso de tantos turistas y vecinos, a los que se le suman los veladores de los bares. La calle es un caos en el que la zona de tránsito es muy reducida hasta llegar a la Plaza del Cristo de Burgos. A pesar de que muchos de los vecinos miran extrañados al salir de sus portales, hay otros que afirman que han "estado muy bien informados por parte del Ayuntamiento". "Nos llegaron varias notificaciones a casa y asistimos a una conferencia pública en el que nos explicaron los plazos y en qué consistía la actuación", asegura José Juan, que vive en el núcleo de la obra.

Para otros vecinos como Nieves, no es suficiente la buena comunicación para aprobar el desempeño del Ayuntamiento: "Es una vergüenza que hayan elegido esta época, en plenas fiestas de primavera", comenta mientras camina apresurada por una zona de paso. "Pensaba que iba a durar unas semanas pero esto va para muchos meses. Entiendo que las obras son para mejorar la ciudad, pero esto no está bien organizado con tantas obras al mismo tiempo", lamenta.

Los negocios son los que se ven más preocupados. Los resoplidos son unánimes al preguntar a camareros y dependientes por la situación. No se pierde oportunidad para mostrar su disconformidad a los clientes que se interesan y la duración de la obra es el reproche más escuchado, aunque también el cómo lo harán los proveedores para repartir los encargos necesarios para que los negocios puedan ofrecer sus servicios.

Las fechas de las obras no pasan desapercibidas. Las semanas previas a la Feria de Sevilla suelen ser muy señaladas para los comercios, que llenan sus escaparates de complementos y trajes. Ahora, "las personas no van a querer venir a comprar al centro ante tantas complicaciones", lamenta Inmaculada López dentro de su tienda. "Como más va a afectar es económicamente, ya hemos tenido otras obras anteriormente y nunca se han propuesto medidas que palien las pérdidas económicas", añade. Los trabajadores, por su parte, tendrán más complicado los accesos a sus puestos de trabajo. "Los autobuses nos dejan bastante más lejos. Ahora me bajo en Gonzalo Bilbao y tengo que andar unos quince minutos, lo tengo bastante más difícil", comenta Yolanda, empleada de una zapatería.

No es la única obra en el centro de la ciudad

La calle Albareda y Jaén, en las inmediaciones de Plaza Nueva, comienzan este lunes las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. La obra de Emasesa tiene un plazo estimado de 7,5 meses. Además, la calle Trajano también estará completamente cortada durante un año, pues se inician unas obras de trasformación que buscan renovar el pavimento, ampliar el espacio peatonal y generar nuevos alcorques para arbolado.

Además, son bastante los barrios que también están afectados. La Macarena tiene numerosas calles que sufren reordenaciones de tráfico ante el avance de las obras de la línea 3 de metro. La Junta de Andalucía tiene en licitación una de las fases de la obra más complicadas, que obligará a cortar los carriles de circulación y reducir los espacios peatonales de la ronda histórica para comenzar el tramo subterráneo del metro.

Triana tampoco está exenta de obras. El Puente del Cachorro será reasfaltado al completo desde el 7 hasta el 11 de abril. Por otro lado, continúan las obras de Pagés del Corro, cuya próxima fase afectará al tramo entre calle Victoria y Evangelista. Una actuación que tiene un tiempo estimado de tres meses.