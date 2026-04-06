Corte en la A-49 hacia Sevilla por obras en Huelva: fechas, desvíos y tramos afectados

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de emergencia de sustitución y reparación de tubos tipo armco en la A-49 en Huelva. Por ello, a partir de este martes a las 8 de la mañana se procederá al corte de la calzada con sentido Sevilla entre los kilómetros 55 y 57 aproximadamente hasta mediados de junio. Además, se sustituirá la obra de drenaje actual por un marco de hormigón prefabricado y se repondrá la explanada y firme afectados.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, se están ejecutando las obras de emergencia de sustitución y reparación de tubos tipo armco en la autovía A-49, en la provincia de Huelva, con un presupuesto de 2,25 millones de euros (IVA incluido). En el contexto de estos trabajos, próximamente se va a proceder a la sustitución de la obra de drenaje actual por un marco de hormigón prefabricado de dimensiones interiores dos por dos metros, y se repondrá la explanada y firme afectados.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirá el corte de la calzada con sentido Sevilla. El tráfico se desviará por la calzada contraria mediante dos nuevos pasos de mediana ubicados en los kilómetros 55,32 y 56,9. Para el tráfico con sentido Huelva, se ha acondicionado un camino de servicio como desvío de tráfico provisional, adaptándose para permitir su conexión con la autovía.

La afectación al tráfico durará previsiblemente hasta el 16 de junio.