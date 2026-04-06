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Corte en la A-49 hacia Sevilla por obras en Huelva: fechas, desvíos y tramos afectados

Los trabajos, con una inversión de 2,25 millones, obligarán a desviar el tráfico hasta el 16 de junio mediante pasos provisionales en la mediana y un camino de servicio adaptado.

Plano de la A-49 en el que se indica el tramo al que afectarán las obras en la A-49.

Plano de la A-49 en el que se indica el tramo al que afectarán las obras en la A-49. / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Correo

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Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de emergencia de sustitución y reparación de tubos tipo armco en la A-49 en Huelva. Por ello, a partir de este martes a las 8 de la mañana se procederá al corte de la calzada con sentido Sevilla entre los kilómetros 55 y 57 aproximadamente hasta mediados de junio. Además, se sustituirá la obra de drenaje actual por un marco de hormigón prefabricado y se repondrá la explanada y firme afectados.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, se están ejecutando las obras de emergencia de sustitución y reparación de tubos tipo armco en la autovía A-49, en la provincia de Huelva, con un presupuesto de 2,25 millones de euros (IVA incluido). En el contexto de estos trabajos, próximamente se va a proceder a la sustitución de la obra de drenaje actual por un marco de hormigón prefabricado de dimensiones interiores dos por dos metros, y se repondrá la explanada y firme afectados.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirá el corte de la calzada con sentido Sevilla. El tráfico se desviará por la calzada contraria mediante dos nuevos pasos de mediana ubicados en los kilómetros 55,32 y 56,9. Para el tráfico con sentido Huelva, se ha acondicionado un camino de servicio como desvío de tráfico provisional, adaptándose para permitir su conexión con la autovía.

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La afectación al tráfico durará previsiblemente hasta el 16 de junio.

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