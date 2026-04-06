La Guía Michelin elige al restaurante Augurio de Sevilla como una de las mejores propuestas de marzo: "Tienen una carta con raíces andaluzas y toques de fusión"

"Tiene una carta contemporánea con raíces andaluzas y toques de fusión, con guiños a Japón, México y Perú, utilizando siempre los mejores productos frescos de proximidad". La prestigiosa Guía Michelín ha hablado así del restaurante Augurio, situado en pleno Centro de Sevilla, que ha destacado como una de las mejores propuestas del mes de marzo.

Cada año, la Guía Michelín escoge sus distinciones especiales, con sus estrellas y sus Bib Gourmands, que elevan a los negocios elegidos a la cumbre de la gastronomía española.

Sin embargo, estos no son los únicos reconocimientos que otorga la publicación, sino que cada mes se añaden a su guía nuevos establecimientos cuya calidad gastronómica merece un distintivo.

Este restaurante de Sevilla se une a los elegidos por la Guía Michelin

"Los inspectores de la Guía Michelin pasan todo el año en la carretera descubriendo los mejores restaurantes para recomendar y lo que han encontrado es demasiado bueno para mantenerlo en secreto", ha señalado la propia publicación.

Estos nuevos restaurantes aparecen tanto en la página web de la Guía Michelin como en la aplicación de la misma destacados con el símbolo "nuevo" para que los usuarios puedan identificarlos con facilidad.

Los escogidos este mes: Valencia, Madrid y Sevilla

Y entre los 12 nuevos restaurantes escogidos este mes de marzo, la guía ha incluido negocios de Madrid, Barcelona, Ávila, Valencia y, también, Sevilla.

El escogido ha sido el restaurante Augurio, situado en pleno casco antiguo sevillano, del que ha asegurado que es "un bistró de esos que da gusta descubrir".

Lorena Cabezón y Carmen Granados, al frente del proyecto

"Tras ese nombre de Augurio, hay un joven tándem de cocineras que, en cierto modo, pusieron los cimientos de su destino cuando se conocieron en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla", ha afirmado la guía sobre las dos creadoras de este negocio, Lorena Cabezón y Carmen Granados.

Ambas son chefs con una amplia experiencia profesional que, tras coincidir en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, volvieron a reencontrarse en el restaurante hispalense Tribeca.

De la amistad al nacimiento de Augurio

"Ahí reanudaron su amistad y decidieron apostar por sí mismas para abrir su propio negocio (primero en Punta Umbría y, finalmente, en su Sevilla natal)", ha añadido la publicación.

En la actualidad, ambas han dado vida a Augurio y continúan su labor con Lorena a los fogones y Carmen en la sala.

Una cocina andaluza con influencias internacionales

"Nos proponen una carta contemporánea con raíces andaluzas y toques de fusión (hay guiños a Japón, México, Perú...), utilizando siempre los mejores productos frescos de proximidad", ha añadido la Guía Michelin sobre este restaurante situado en la calle Julio César 12 del Centro de Sevilla.

Un reconocimiento que desde el restaurante han recibido con orgullo y agradecimiento, por lo que han afirmado: "Es un reconocimiento que llega desde el trabajo diario, el respeto por el producto y una manera muy personal de entender la cocina y la sala".

El orgullo del equipo tras el reconocimiento

Además, han recalcado: "Detrás hay horas, decisiones y un equipo que cuida cada detalle sin perder de vista lo importante. Gracias a quienes estáis, a quienes volvéis y a quienes hacéis que esto tenga sentido. Seguimos construyendo".

Un negocio que ha conseguido este distintivo gracias a su cuidada y selecta carta, en la que se pueden encontrar platos para comer 'con las manos' desde 3,80 euros, como la tosta de anchoa 0,0 del Cantábrico y mantequilla de queso azul, el taco crujiente de pez mantequilla, leche de tigre y guacamole; la bombita de steak tartar, mahonesa de trufa y huevo de codorniz; y el 'Mantecaito' con pan de cristal con solomillo al whisky y patatas paja.

Platos para compartir y especialidades de la casa

Entre sus especialidades 'Un buen Augurio', que se pueden disfrutar desde 5,50 euros, destacan la ensaladilla de pollo coquelet en escabeche y huevo, las croquetas melosas de la chef, y el salmón con leche de tigre de aji amarillo, manzana y encurtidos, entre otros.

Para quienes prefieran el pescado, el restaurante dispone de platos desde 14,50 euros como su tallarín de calamar, salsa beurre blanc, trufa y caviar; el pulpo salvaje a la brasa en kamado con puré de berenjena infusionada en dashi; o el pescado de merca a la brasa en kamado y su salsa.

Carnes y propuestas para los amantes del producto

Los amantes de la carne también pueden disfrutar de sus productos desde 14,80 euros, como su ravioli de carrilada con manitas y salsa foie, el solomillo de vaca a la brasa, salsa de pimienta y parmentier de patata; y la pesa ibérica a la brasa con salsa yakiniku y espuma de castañas.

Augurio también hace una 'Oda' al atún rojo de almadraba con sus platos desde 12 euros, entre los que se encuentran la tosta de tartar de atún y mahonesa de miso, el tartar de atún y totopos de maíz, el tríptico de atún con tartar, sashimi de toro y atún picante; o la facera de atún a la brasa en kamado con puré de chirivia y caramelo de miso.

Y para coronar el menú, el restaurante dispone de una amplia variedad de postres desde 6,80 euros, entre los que destacan su tarta de queso horneada y fresas encurtidas, la namelaka de chocolate blanco, sopa de fruta de la pasión, fruta en almíbar y crumble de leche tostada; o la pera japo al oloroso, ganache de chocolate negro y miso, helado y bizcocho crujiente.