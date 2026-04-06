El juicio por el asesinato de un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa comienza en la Audiencia de Sevilla: "Habla y di la verdad"

El juicio por la muerte de un hombre que fue abandonado con un disparo en la cabeza cerca del mercadillo de Parque Alcosa ha comenzado en la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla. La sesión inicial del caso que enjuiciará un jurado popular ha servido a las partes para realizar las alegaciones previas. La defensa del principal acusado ha reseñado que "él no pudo disparar" y así lo demostrarán las pruebas. Además, la Fiscalía señala a una mujer por encubrimiento y la acusación particular a otro hombre por tenencia ilícita de armas. Al término de la sesión, por los pasillos del Palacio de Justicia, ella le pidió a este otro hombre: "Habla. Habla y di la verdad".

El Ministerio Público pide para Manuel José un total de 33 años de cárcel por la comisión de tres delitos en los hechos ocurridos en 2024: asesinato, robo y tenencia ilícita de armas. La Fiscalía cree que Manuel José disparó por la espalda a la víctima tras recogerla en un coche al que luego modifico la matrícula. Además, se llevó una bolsa con unos mil euros que portaba el finado. En la sesión, la fiscal ha destacado que el acusado ha cambiado varias veces de versión: primero apuntó a un tercer hombre, luego calló y más tarde pidió declarar para señala como autora a la otra acusada.

Su defensa ha alegado que las pruebas "hacen imposible" que el hecho ocurriera tal y como relata la Fiscalía. El argumento se basa en la entrada de la bala y el informe del forense. Además, sobre el robo señaló que "no tiene sentido", ya que ambos trabajaban juntos y ganaban más dinero. "Os pido que pongáis en conjunción lo expuesto. Llegaréis a la misma conclusión que llegamos nosotros: no pudo ser el que dio el disparo", solicitó el letrado.

Por su parte, la defensa de la mujer acusada, Vanesa, incidió en su inocencia. Sus actos "no merecen reproche penal". En su alegación previa explicó al jurado que narró lo ocurrido cuando aún se le consideraba testigo de los hechos y en ningún caso encubridora. "Esperó unas horas hasta sentirse a salvo para contar lo ocurrido. Esa actitud no es reprochable penalmente. Pero si lo fuera, dado el miedo insuperable, se vería atenuado", recalcó el letrado.

El tercer hombre solo está acusado por la acusación particular y no por la Fiscalía. Su letrada cree que su imputación se basa en la "desesperación" comprensible de la familia y una investigación "que ha hecho encaje de bolillos" para explicar la entrega del arma.

Esta semana continuarán las distintas sesiones judiciales. El próximo viernes declararán los tres acusados.

"Problemas con el tráfico de drogas"

En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que los hechos enjuiciados ocurrieron en torno a las 16 horas del 18 de febrero de 2024. Manuel José acudió a casa de la víctima, "con quien habitualmente colaboraba en asuntos relacionados con el tráfico de drogas".

El acusado conducía, la víctima iba de copiloto y Vanesa, sentada en el asiento detrás del conductor. La víctima portaba un bolso "tipo bandolera o riñonera con unos 1.000 euros y documentación variada en su interior (entre otros posibles efectos)".

En los alrededores del Mercadillo del Parque Alcosa, el acusado fingió una avería, según el Ministerio Público. Se bajó, tiró del cinturón y sacó una pistola de 9 milímetros con la que disparó a la víctima "con la intención de acabar con su vida, así como con la de apoderarse de los efectos de valor que llevaba consigo". El coche volvió a emprender la marcha. Una vez andados unos metros, el acusado sacó del vehículo a la víctima, que se encontraba inconsciente.

La Fiscalía apunta que la mujer quedó sorprendida por lo ocurrido, ya que desconocía cómo iba a actuar el conductor. "Optó por callar lo sucedido".

El acusado limpió el vehículo antes de dejar a la mujer en las Tres Mil Viviendas, "dándole algo de dinero al tiempo que le pidió que no contase nada de lo sucedido a nadie (a lo que ella libremente accedió)", narra el escrito de acusación.

Los familiares de la víctima trataron de dar con él en las horas siguientes y llamaron a los acusados, quienes participaron en la búsqueda según la acusación. Sin embargo, ambos negaron saber de su paradero. El hombre había muerto sobre las 16.45 horas. El acusado manipuló la placa de la matrícula de su vehículo para "evitar ser localizado".

33 años y 9 meses de cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía pide para Manuel José un total de 33 años y nueve meses de prisión. Desgranados, la solicitud es de 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, aplicándosele un agravante de reincidencia; cinco años de prisión por un delito de robo con violencia, con la agravante de reincidencia; y otro año y nueve meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma corta. Se le podría imponer una multa de 2.700 euros por un delito de falsedad en documento oficial. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que indemnice con 370.000 euros a la familia de la víctima.

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Para Vanesa, la Fiscalía solicita tres años de prisión por la comisión de un delito de encubrimiento.