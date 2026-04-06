Un juzgado ordena la apertura de diligencias contra el PSOE de Sevilla y Demetrio Pérez por un presunto caso de acoso en la Diputación

La plaza 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla investigará a Demetrio Pérez, coordinador del grupo socialista en la Diputación de Sevilla, y el PSOE hispalense por el acoso a una trabajadora. Además, también se hará lo propio con otras dos compañeras de la mujer en la Diputación. Fuentes del TSJA han confirmado a este periódico que la titular de la plaza ha dictado un auto acordando la apertura de diligencias previas y la admisión a trámite de la querella.

La denunciante ha sido citada a declarar a finales de abril para ratificarse en su exposición. Será la primera en pasar por el juzgado.

La querella ha sido admitida a trámite después de que el juzgado entendiera que los hechos relatados "presentan aparentemente los caracteres de un delito de coacciones", según adelantó Diario de Sevilla.

El pasado mes de marzo, la Sala de lo Civil y Penal inadmitió a trámite la querella presentada contra Rafael Recio, secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz por este supuesto caso de acoso. El TSJA consideraba que no existían "los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan" al parlamentario andaluz. De esta manera, descartaba que estos hechos cupieran en el articulado del acoso laboral y lo achacaba más a "desencuentros y desaprobaciones".

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La querella presentada contra Recio (inadmitida), Pérez y las otras dos compañeras de la mujer en la Diputación atañe a los implicados delitos de coacciones, contra la integridad moral y descubrimiento y revelación de secretos. El PSOE también está investigado en la causa como persona jurídica.