De la manga corta al paraguas en menos de 24 horas en Sevilla: la Aemet avisa de un episodio de lluvias con riesgo de tormentas

La semana arranca en Sevilla con un claro cambio de tendencia meteorológica: del ambiente casi veraniego de este lunes se pasará, en apenas 24 horas, a un episodio marcado por lluvias generalizadas, tormentas y un acusado descenso de las temperaturas que se prolongará durante varios días, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes 6 de abril será, de hecho, una jornada de transición. Las temperaturas alcanzarán los 31 grados de máxima, con una mínima de 12, en un ambiente cálido y estable durante la mañana, con cielos poco nubosos. Sin embargo, a partir del mediodía aumentará la nubosidad y se abre la puerta a precipitaciones débiles (hasta un 40% de probabilidad en el conjunto del día). El viento soplará flojo a moderado del suroeste, y el ambiente seguirá siendo seco, con humedades bajas en las horas centrales.

El cambio brusco llegará el martes 7, cuando la lluvia será la protagonista absoluta. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 100% durante prácticamente toda la jornada, con especial intensidad por la tarde, cuando se esperan tormentas y cielos cubiertos. El viento se intensificará notablemente, con rachas que pueden alcanzar los 55 km/h, y las temperaturas comenzarán a descender, aunque aún se mantendrán relativamente altas, con máximas de 29 grados. La sensación térmica, sin embargo, caerá de forma acusada al final del día, acompañada de un aumento significativo de la humedad.

La inestabilidad continuará el miércoles 8, con lluvias persistentes durante toda la jornada (probabilidad del 100%) y un descenso térmico mucho más evidente: la máxima caerá hasta los 21 grados y la mínima hasta los 11. El ambiente será húmedo, con valores de hasta el 95%, y el viento perderá intensidad, soplando flojo del suroeste.

Tiempo en Sevilla para la semana del 6 al 12 de abril / Aemet

A partir del jueves 9 se mantiene el tiempo inestable, aunque con cierta mejoría progresiva. La probabilidad de lluvia seguirá siendo alta (75%), sobre todo durante la primera mitad del día, con cielos nubosos que tenderán a abrirse por la tarde. Las temperaturas repuntarán ligeramente hasta los 26 grados de máxima, con mínimas de 12.

El viernes 10 y el sábado 11 consolidan esa tendencia irregular, con lluvias intermitentes. El viernes presenta una probabilidad del 70%, con precipitaciones débiles y temperaturas suaves (24 grados de máxima), mientras que el sábado volverá a ser una jornada más lluviosa, con un 90% de probabilidad y cielos muy nubosos. En ambos casos, las mínimas se mantendrán en torno a los 11-12 grados, en un ambiente húmedo y sin viento significativo.

El fin de semana se cerrará el domingo 12 con un nuevo descenso térmico y lluvias todavía presentes (65% de probabilidad). La máxima bajará hasta los 19 grados, en la jornada más fresca de la semana, con posibilidad incluso de nieve en la provincia a partir de los 1.100 metros. El viento girará a componente noroeste, reforzando la sensación de ambiente más frío.

El tiempo por días:

Lunes 6 de abril : máxima de 31º y mínima de 12º ; probabilidad de lluvia de hasta 40% ; viento flojo a moderado, de componente suroeste por la tarde, con intervalos entre 5 y 15 km/h ; sensación térmica entre 12º y 31º .

: máxima de y mínima de ; probabilidad de lluvia de hasta ; viento flojo a moderado, de componente por la tarde, con intervalos entre ; sensación térmica entre . Martes 7 de abril : máxima de 29º y mínima de 15º ; probabilidad de lluvia del 100% ; viento de componente sur y suroeste , con una velocidad general de 35 km/h y rachas máximas de hasta 55 km/h ; sensación térmica entre 12º y 28º .

: máxima de y mínima de ; probabilidad de lluvia del ; viento de componente , con una velocidad general de y rachas máximas de hasta ; sensación térmica entre . Miércoles 8 de abril : máxima de 21º y mínima de 11º ; probabilidad de lluvia del 100% ; viento del suroeste de 10 km/h ; sensación térmica entre 11º y 21º .

: máxima de y mínima de ; probabilidad de lluvia del ; viento del de ; sensación térmica entre . Jueves 9 de abril : máxima de 26º y mínima de 12º ; probabilidad de lluvia del 75% ; viento del noreste de 15 km/h ; sensación térmica entre 12º y 26º .

: máxima de y mínima de ; probabilidad de lluvia del ; viento del de ; sensación térmica entre . Viernes 10 de abril : máxima de 24º y mínima de 11º ; probabilidad de lluvia del 70% ; viento en calma, de dirección variable , con 0 km/h ; sensación térmica entre 11º y 24º .

: máxima de y mínima de ; probabilidad de lluvia del ; viento en calma, de dirección , con ; sensación térmica entre . Sábado 11 de abril : máxima de 24º y mínima de 12º ; probabilidad de lluvia del 90% ; viento del oeste de 10 km/h ; sensación térmica entre 12º y 24º .

: máxima de y mínima de ; probabilidad de lluvia del ; viento del de ; sensación térmica entre . Domingo 12 de abril: máxima de 19º y mínima de 11º; probabilidad de lluvia del 65%; viento del noroeste de 15 km/h; sensación térmica entre 11º y 19º.

En conjunto, Sevilla vivirá una semana marcada por el contraste: del calor casi veraniego del lunes se pasará a varios días consecutivos de lluvias, tormentas y temperaturas más propias de la primavera inestable, con un descenso térmico notable a partir del miércoles y un ambiente húmedo que se mantendrá hasta el final del periodo.