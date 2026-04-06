Una nueva vida para La Cartuja de Sevilla: aumento de plantilla, 12 millones de facturación en 2027 y tiendas propias

"Hoy es un gran día". La alegría por un nuevo futuro se palpaba este lunes con la vuelta de los trabajadores a La Cartuja de Sevilla. Javier Targhetta y Mar Madrid, consejera de la compañía y esposa del anterior, no escondían su ilusión por este proyecto. Tampoco el portavoz de su plantilla, quien ha estado luchando desde verano para que la emblemática marca de loza -que ha vestido las mesas más exclusivas del mundo- no desapareciese.

El industrial -que es presidente del consejo de administración de la compañía- grababa con su móvil los primeros movimientos de los empleados de la fábrica de Santiponce "para enviarlo a las hermanas Luksic", con quienes van de la mano en este ambicioso proyecto. Aún queda camino por recorrer. La nave tiene luz desde hace apenas unos días, pero Targhetta asegura que en unas tres semanas la producción volverá a la fábrica. Para ello, se pondrá en un principio tres de los tres hornos con los que cuenta La Cartuja en sus instalaciones, aunque la idea es estar, en unos meses, a pleno rendimiento.

En busca de nueva nave

No en vano, Targhetta pronostica que la firma sevillana alcanzará los 12 millones de facturación en 2027. "Es muy difícil saber qué nivel de ventas, porque no sabemos el ritmo de producción que vamos a alcanzar. El último dato fiable en cuanto a volumen de negocio es del 2006, cuando se lograron seis millones de volumen de negocio y se obtuvieron beneficios: yo aspiraría a que en el segundo año de producción estemos facturando el doble", ha afirmado en una atención a medios junto a José Hurtado, empleado de La Cartuja y secretario de la Federación de Industria de CCOO-A.

Mar Madrid, Javier Targhetta y José Hurtado durante la reapertura de La Cartuja de Sevilla. / El Correo

Entre los objetivos más inmediatos de los inversores está encontrar una nave donde mudarse, en Sevilla o provincia, ya que las actuales están muy deterioradas y al final no tienen la eficiencia necesaria para llevar a cabo la producción. "Queremos que la nave esté ya construida para poder trasladar la compañía con la menor incidencia posible", ha adelantado. Por ahora, ha asegurado, no tienen una ubicación decidida, aunque ha destacado que sí hay varias opciones plausibles.

Aumento de la plantilla

Sus metas de producción también se trasladarán al empleo. De hecho, el industrial ha garantizado que en los próximos tiempos se acometerá un aumento de la plantilla para dar respuesta a las ambiciones de la nueva etapa de La Cartuja de Sevilla. Y es que, desde que presentaron la oferta ante el administrador concursal, los nuevos inversores dejaron claro que su mercado va más allá de nuestras fronteras. "Hay que cortar con el pasado y por eso volvemos a la ambición de ser un referente mundial en el mundo de la loza de lujo y pelearemos codo con codo con con grandes marcas internacionales del sector".

Una trabajadora de La Cartuja de Sevilla, en la reapertura de la fábrica. / El Correo

En cuanto al aumento de personal, Targhetta ha señalado que, en estos momentos, se están identificando "los cuellos de botella que tenemos" tanto en cuanto a necesidades laborales como en lo relativo a la maquinaria "para alcanzar los niveles de producción y ventas previstos".

Nuevo equipo directivo

Para ello, la compañía ya cuenta con el nuevo equipo directivo que pilotará la nueva etapa. Según lo anunciado por el empresario, la directora general será Carmen Granja, ingeniera industrial, sevillana y "con gran experiencia en equipos directivos". Lleva 20 años en Grupo Flex. "Se incorporará en los próximos días", ha aseverado.

El director de Producción, Sebastián Fernández Vallejo -ingeniero industrial y con años de experiencia en la industria cementera, entre ellos, grupo Molins- y la directora comercial, Isabel Lara -licenciada en Ciencias Económicas y Marketing- se han incorporado con el resto de la plantilla este lunes, por lo que son un total de 33 trabajadores los que estarán, por ahora, en esta nueva fase. "Es un equipo muy potente y acostumbrado a grandes retos, a procesos complejos y a fases incómodas", ha subrayado.

Tiendas propias en Sevilla y Madrid

En este ciclo, La Cartuja de Sevilla también planea abrir tiendas propias en Sevilla y Madrid. "Por ahora tenemos esas dos ubicaciones previstas y ya veremos cómo nos va", ha adelantado Targhetta. La empresa se plantea un plan estratégico a tres años para realizar nuevas inversiones y poner en marcha la propuesta de los nuevos dueños.

En cualquier caso, Mar Madrid ha aclarado que ya son muchos los clientes anteriores que se han puesto en contacto con ellos para reanudar la relación comercial, a los que se están sumando otros nuevos. También establecimientos de lujo han llamado a las puertas de La Cartuja para tener en sus mesas las piezas de loza que salen de sus hornos. "Tenemos contactos con firmas de Sevilla y también de fuera, como la Casa Palacio Ramón, hoteles Kaizen o el Hotel de Bodegas Góngora", ha detallado.