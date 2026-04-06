Los nuevos vuelos que llegarán al Aeropuerto de Sevilla: "La nueva ruta con Norteamérica caerá seguro, nos interesa mucho"

Sevilla estará conectada por avión con más partes del mundo en 2026, como Niza, Olbia-Costa Smeralda, Lille, Florencia o Bristol. Las rutas directas con Miami o China son las más mediáticas, las que han estado siempre sobre la mesa. Pero desde el Aeropuerto se trabaja además en otros destinos y hay uno marcado en rojo: Norteamérica. "Yo soy muy avaricioso, yo quiero todas las conexiones", reconoce Sergio Millanes, director del Aeropuerto, en una conversación con El Correo de Andalucía. "Nosotros tenemos estrategia de crecimiento por mercados y el norteamericano nos interesa mucho. También el mercado de Europa del Este y el norte de Europa, es el siguiente reto", afirma.

Es más, Millanes lo tiene bastante claro. "No tenemos la bola de cristal. Mi percepción es que en algún momento vamos a conseguir una ruta con Norteamérica. Eso tiene que ser, llegará. Estamos incrementando esa masa crítica del aeropuerto y estamos viendo también el tráfico en directo que va desde Sevilla, escala 'x' y luego Norteamérica, porque cuando esas escalas y ese tráfico en directo es muy potente, es mucho más fácil que se implante una ruta directa", explica.

En Estados Unidos, el director del Aeropuerto también sueña con un vuelo directo a Nueva York: "Desde el punto de vista mediático es la que más nos interesa porque es una que se lleva hablando mucho tiempo, que siempre se ha estado rondando, que hemos estado cerca en alguna ocasión y esa me hace ilusión". Mientras el Ayuntamiento de Sevilla trabaja en lazos con Miami, paralelamente se pone la mirada en otros puntos del país. También en Europa del Este y el norte de Europa, aunque ya está como conexión Polonia y este año empezará Serbia.

Sergio Millanes Vaquero, director del Aeropuerto de Sevilla / Marina Casanova

Sí se considera más complicado el vuelo con China. "La veo un poco más difícil como ruta directa. Ahora mismo China creo que solamente opera en aeropuertos muy grandes en España, en Madrid y Barcelona. Nosotros no nos cerramos a ninguno. Aunque yo no lo tenga como estrategia número uno, si me viene una compañía china y quiere operar con nosotros, evidentemente las puertas abiertas", valora sobre las conexiones con el país asiático.

Otra de las estrategias es también reforzar las conexiones con aeropuertos denominados hubs, es decir, aeropuertos de conexión. "Si nosotros tenemos muchas más frecuencias con aeropuertos como Madrid, Ámsterdam, Barcelona, París y Londres", razona, "todo eso hará mucho más fácil que se implante una ruta directa con el destino que conecta con ese aeropuerto hub".

Estambul destaca entre los últimos vuelos logrados

La temporada de 2026 en el Aeropuerto de Sevilla se presenta repleta de nuevas rutas y otras ya existentes que seguirán creciendo. "Tenemos dos compañías nuevas para esta temporada de verano", destaca Sergio Millanes. Una de ellas es Air Europa, que conectará Sevilla y Madrid con dos vuelos diarios a partir de junio, con una conexión a media mañana y otra por la noche durante todo el año operada por un Boeing 737. Otra es la de Air Serbia, una nueva conexión directa con Belgrado, que entrará en servicio a partir del 30 de septiembre de 2026.

"Esas son muy interesantes", resalta el director del Aeropuerto de Sevilla. Este también destaca "compañías que están creciendo mucho y poniendo nuevas rutas". Es el caso del trayecto a Cerdeña, a Olbia, con la compañía Volotea. "La compañía Wizz Air ha crecido mucho con nosotros y tiene también bastante nuevas rutas. Destinos como Venecia, Lille, y otros muchos que se están abriendo y que nos hacen mucha ilusión", continúa.

El Aeropuerto de Sevilla tendrá nuevos vuelos en 2026 / Marina Casanova

Pero de todas, Millanes se queda con Estambul, la que más está repuntando. "Hasta hace dos años no teníamos nada y ahora tenemos dos compañías que trabajan con dos vuelos diarios, una cada uno. Le quiero dar la importancia que se merece porque conectar con uno de los aeropuertos que más conectividad tiene nos abre una puerta muy grande al mundo. Es decir, con una única escala llegas a prácticamente toda Asia y puedes ir a un montón de destinos", resalta.

Los nuevos destinos que llegan a Sevilla

Uno de los grandes estrenos del verano será la conexión directa entre Sevilla y Niza a partir del 2 de junio. Llegará de la mano de Vueling. Contará con tres frecuencias semanales —martes, jueves y sábados— y permitirá volar sin escalas desde la capital andaluza hasta la Costa Azul, uno de los grandes clásicos turísticos del sur de Francia.

Casi a la par, algo antes, el aeropuerto hispalense sumará otra ruta en el Mediterráneo. Volotea conectará Sevilla con Olbia-Costa Smeralda, en la isla italiana de Cerdeña, a partir del 29 de mayo. La operativa, prevista hasta septiembre de 2026, busca consolidar un destino especialmente demandado en temporada alta y ampliar las opciones de escapadas de sol y playa desde la ciudad. El enlace contará con dos frecuencias semanales —martes y viernes— y, según lo anunciado, permitirá programar 74 vuelos y poner en el mercado más de 13.300 asientos durante la campaña.

Tras anunciar también sus futuras rutas con Lille y Florencia, Volotea tiene previsto arrancar la conexión con la ciudad francesa en mayo de 2026 y sumar Florencia a partir de septiembre del mismo año. ntre las novedades internacionales para 2026 también destaca una ruta completamente inédita para el aeródromo sevillano: la conexión con Belgrado. Air Serbia pondrá en servicio el enlace a partir del 30 de septiembre de 2026, ampliando las opciones hacia Europa del Este.

Además, 2026 traerá nuevas oportunidades incluso con destinos que ya estaban conectados directamente con Sevilla, especialmente en el caso de Londres. Vueling comenzará a operar la ruta con Heathrow a partir de marzo y Wizz Air lo hará con Luton, también en ese mes, mientras que EasyJet abrirá una nueva opción para viajar a Bristol desde mayo.