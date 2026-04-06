Macarena, Imagen, Trajano o Pagés del Corro: nuevas fases de obras y cortes de tráfico en Sevilla tras la Semana Santa

La semana del 6 de abril está marcada en rojo en el calendario de las grandes obras de Sevilla. El plan de ejecución de todos los proyectos que conllevan interrupciones de tráfico o calles levantadas está condicionado en la ciudad por la Semana Santa, especialmente si están ubicados en el Centro o en Triana. Por este motivo, justo tras el Domingo de Resurrección, la ciudad comienza un nuevo programa de obras con inversiones que comienzan y otras que se retoman. Todo ello, además, con la mirada puesta en que hayan concluido o hayan avanzado de forma significativa antes del próximo Domingo de Ramos de 2027 que será el último antes de las elecciones municipales.

Nuevos cortes de tráfico en el Centro de Sevilla

La obra del tranvibús ha sido uno de los puntos críticos de la Semana Santa de 2026. Varias hermandades han optado por alterar sus recorridos para sortear el cajón de obras y otras se han adentrado en él realizando complejas maniobras. El Ayuntamiento, en coordinación con el Consejo de Hermandades, ha habilitado el mejor itinerario posible teniendo en cuenta el estado de una obra que se ha visto ralentizada por las borrascas. Pero nada más acabar la Semana Santa, el lunes 6 de abril, se retomará con fuerza. La calle Imagen estará cortada desde este lunes al completo para que se pueda continuar con la ejecución del proyecto de plataforma reservada con ampliación de los espacios peatonales.

Esta intervención se suma a la que comenzará este martes en la también céntrica calle Trajano, entre la Plaza del Duque y la Alameda de Hércules, que estará cortada durante prácticamente un año. En este caso, Emasesa iniciará unas complejas obras de transformación para renovar el pavimento, ampliar los espacios peatonales y generar nuevos alcorques para arbolado que han generado cierta polémica entre comercios y vecinos.

Otras dos calles del centro se cortarán también al tráfico a partir de esta semana para iniciar su transformación. Emasesa dará comienzo a las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Albareda y Jaén, una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de 7,5 meses y un presupuesto que asciende a los 663.584 euros.

Reasfaltado del Puente del Cachorro

Entre el 7 y 11 de abril se realizará además el reasfaltado completo del Puente del Cachorro, lo que provocará cortes parciales al tráfico rodado, aunque se garantizará el acceso al parking y a la Estación de Autobuses Plaza de Armas, según el Ayuntamiento. En todo momento se mantendrán habilitados dos carriles en cada sentido de circulación.

A esto hay que añadir que continúan los trabajos de remodelación de la Plaza Nueva que comenzaron el pasado verano y que apenas han tenido incidencia en la Semana Santa aunque toda la zona ha estado vallada y acotada para proteger el cajón de obras.

Nueva fase en las obras del metro desde el lunes

El avance de las obras de la línea 3 del metro provocará que a partir del próximo 7 de abril, se ejecute una nueva reordenación del tráfico , ya que los vehículos procedentes desde la calle Doctor Leal Castaño no podrán girar a la izquierda para acceder al Hospital Universitario Virgen Macarena, adaptándose la regulación semafórica a esta nueva configuración. Asimismo, el paso de peatones y la parada de autobús ubicados en la calle Doctor Leal Castaño se desplazarán hacia el este, frente a la calle Avellana.

Por su parte, en la calle Doctor Marañón se reduce la calzada a un carril por sentido, acompañada de una nueva regulación semafórica para optimizar la fluidez del tráfico, mientras que se mantienen sin alteraciones los carriles de Doctor Fedriani y el itinerario peatonal existente en esta avenida.

La Junta de Andalucía, además, tiene en licitación la siguiente fase de las obras, una de las más complejas. Se trata del tramo de metro subterráneo bajo la ronda histórica que obligará a cortar carriles de circulación de vehículos y reducir espacios peatonales hasta completar un proyecto que tiene una duración estimada de un año.

Pagés del Corro y el puente de San Telmo

La movilidad en el barrio de Triana está condicionada por las obras de reurbanización de la calle Pagés del Corro, una de las arterias principales que se están remodelando por completo en un programa de varias fases. Está previsto que en el mes de abril pueda concluir el tramo que está ahora mismo en marcha. A partir de ese momento, la siguiente fase es la que afecta a la zona entre la calle Victoria y Evangelista, que debe prolongarse al menos tres meses desde su inicio, según la planificación municipal.

La conexión entre Los Remedios, Triana y el Centro está también condicionada por otro proyecto: la instalación de los toldos en el Puente de San Telmo. Esta intervención provoca que desde hace semanas esté cortado al completo uno de los acerados así como el carril bici. Las dos próximas semanas serán clave para este proyecto dado que es uno de los puntos principales de acceso peatonal a la Feria. Ya en Semana Santa se tuvo que resolver esta situación temporal sustituyendo un carril de circulación de vehículos por más espacio peatonal.