El parque de Sevilla con una laguna de casi 620 hectáreas que es el mejor refugio para ver flamencos, garzas y patos malvasía en libertad

Son innumerables los entornos naturales de Sevilla repletos de naturaleza salvaje, historia y belleza. Y entre todos ellos, destaca un parque natural de casi 620 hectáreas de extensión que se ha convertido en el paraíso de los amantes de la observación de aves por la amplia variedad de ejemplares que se pueden contemplar desde sus observatorios: la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo.

Se trata de uno de los espacios naturales más destacados de la provincia de Sevilla para la observación de aves en libertad, situada en el municipio hispalense de La Puebla del Río, en la zona de contacto entre las tierras más meridionales de la comarca del Aljarafe y las marismas del Guadalquivir.

Una reserva natural de 620 hectáreas repleta de aves y mamíferos

Al combinar en su enorme extensión tanto el monte mediterráneo como el hábitat de marisma, esta reserva natural cuenta con una rica vegetación y fauna que la han posicionado como un lugar único en la provincia.

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo / Junta de Andalucía

Y entre las 620 hectáreas que componen su superficie, destaca como uno de sus grandes atractivos la laguna de la Dehesa de Abajo, situada a las puertas de la marisma de Doñana, un humedal que en los años más lluviosos puede alcanzar las 160 hectáreas.

Formada tras quedar retenidas las aguas del arroyo Majalberraque y algunas correntías de las lluvias tras la construcción de la carretera cercana, esta laguna se ha situado como el hábitat de una amplia variedad de aves, que se pueden contemplar desde los dos observatorios que se han instalado junto a la laguna.

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo / Junta de Andalucía

La amplia variedad de aves que se pueden contemplar en esta reserva natural

En este lugar se pueden observar desde flamencos, garzas y cigüeñuelas, hasta espátulas, fochas morunas y patos malvasías, considerados estos últimos en peligro de extinción.

Además, en su zona de pinares también se puede encontrar aves rapaces como el milano negro, águilas calzadas y cernícalos, mientras que en el acebuchal se encuentra la mayor colonia de cría de cigüeña blanca de España.

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo / Junta de Andalucía

En este entorno también se puede encontrar distintas isletas artificiales en forma de herradura que, durante la primavera, son utilizadas por las aves como lugar de reproducción y descanso.

El resto de fauna de la reserva: zorros, tejones y conejos

De igual modo, la reserva dispone de distintos caminos perfectos para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo, en los que se pueden encontrar rastros de otros animales, aunque más difíciles de ver, como el zorro, el tejón y la gineta, además de conejos y otros pequeños mamíferos.

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo / Junta de Andalucía

Cerca de este paraje también se encuentra la Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros, en la que también se pueden observar las aves más habituales del Parque Natural Doñana.

Qué más ver cerca de esta reserva natural de Sevilla

Y para aprovechar el viaje a la zona, los visitantes pueden disfrutar de la localidad de La Puebla del Río, en la que destaca su Iglesia del siglo XIII o la Torre de la Guardia, caracterizada por sus amplios terraplenes en terraza y las panorámicas que permite contemplar de la Marisma del Guadalquivir y de Sevilla.

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo / Junta de Andalucía

Además, en el Poblado de Colinas, en los Pinares de la Puebla, los visitantes pueden degustar el emblemático arroz con pato y sus pescados, además de su amplia repostería, considerada uno de los mayores tesoros culinarios de la zona.