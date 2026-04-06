La Policía Local de Sevilla intercepta 300 sillitas en Semana Santa y retira los veladores de 14 negocios

Las sillitas se han convertido, un año más, en la gran polémica de la Semana Santa. Público sentado durante horas en la Plaza del Duque, en El Salvador o en la calle Francos a la espera del paso de cofradías en los puntos claves de la semana. Los carteles que impiden la ubicación de los asientos en los distintos puntos conflictivos de la ciudad no evitan que multitud de ciudadanos se sienten en esquinas y plazas.

Durante la Semana Santa, según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, se han interceptado 300 sillitas. La mayoría de ellas fueron intervenidas el Domingo de Ramos y en la Madrugá. Cabe recordar el importante despliegue policial que hubo en la calle Pureza con motivo de la salida de la Esperanza de Triana, en varias ocasiones, los agentes retiraron los asientos, colocados ocho horas antes de la salida, para evitar embotellamientos.

Antes de Semana Santa, el Consistorio ya alertó de que el uso de estos asientos en lugares indebidos podía suponer multas de hasta 120 euros. El número de incautaciones de este año es inferior al de 2025, cuando los agentes municipales requisaron un total de 400 sillitas. Las restricciones se han endurecido, de hecho, en 2023 solo se retiraron 59 ejemplares. Ahora, el alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado en Radio Sevilla su voluntad de endurecer las sanciones.

Atenciones médicas

Los bares también se han convertido en uno de los quebraderos de cabeza para la Policía Local. Así, han sido inspeccionados 135 establecimientos con ocupación de vía pública. De estos, más de 50 han tenido que retirar de forma "voluntaria" o reorganizar los elementos que se encontraban en la calle. Además, en 14 locales se han producido retiradas "subsidiarias". En total, se han retirado 240 elementos

La cifras de este año caen en 90 elementos en comparación con el año pasado. Desde el Ayuntamiento de la capital han querido destacar que este descenso en el número "demuestra el esfuerzo y trabajo de los hosteleros de la ciudad de Sevilla ante las medidas de seguridad adoptadas". En estos 10 días los agentes también han precintado tres establecimientos que fueron reabiertos posteriormente.

Ha sido una Semana Santa marcada por las altas temperaturas. Esta situación ha provocado que las actuaciones sanitarias se multiplicaran durante estos días. En total, los profesionales han tenido que realizar 658 actuaciones, de las que 200 fueron atenciones a lipotimias y síncopes. Además, un virus gastrointestinal de 24 horas ha hecho estragos en la ciudad, donde se han visto a numerosos nazarenos indispuestos.

Beneficios económicos

Este año ha habido una Semana Santa tranquila. Este hecho se confirma con las cifras de actuaciones que aporta la Policía Local, que ha realizado 221 pruebas de alcoholemia y ha identificado a 331 personas. En total, los agentes, que han multiplicado su trabajo estos días para garantizar la seguridad, han realizado 6.000 servicios.

El dispositivo de Semana Santa del Ayuntamiento de Sevilla ha estado compuesto por 3.000 personas entre policías municipales, sanitarios o miembros de Protección Civil. En él han participado todas las áreas municipales, que han trabajado durante meses para que no hubiera que lamentar ningún problema. De hecho, una vez retomada la normalidad en la capital andaluza, desde el equipo municipal han definido esta Semana Santa como un "éxito".

Esta ha sido una Semana Santa sin incidencias destacables en la que la ciudad de Sevilla ha recibido a miles de personas llegadas desde distintas partes del mundo. Según las primeras estimaciones que ha realizado la corporación municipal, basadas en los datos de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), se espera un impacto económico con cifras "históricas" que ronde los 500 millones de euros.