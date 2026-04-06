El PSOE propone sus ocho candidatos para la lista de Sevilla de María Jesús Montero del 17M: sigue en el aire el orden de los puestos de salida

El PSOE de Sevilla ya tiene sobre la mesa de sus asambleas locales ocho nombres para la candidatura a las elecciones autonómicas que acompañará a María Jesús Montero en la provincia de Sevilla. Una enumeración que combina la continuidad del actual grupo parlamentario con la entrada de nombres que supongan una cierta renovación y que deja abierto un margen al equilibrio entre los distintos sectores del socialismo sevillano. Ahora queda lo más difícil, definir en los próximos días el orden de una lista que cuenta en esta ocasión con un máximo de cinco puestos de salida: tres mujeres y dos hombres.

La primera propuesta de nombres consolida al secretario de Organización, Rafael Recio, que sobre el papel se situaría en el segundo puesto. Para el cuarto, hay tres nombres posibles: Alejandro Moyano, el ex alcalde de Utrera, José María Villalobos, o el alcalde de La Cañada, Rodrigo Rodríguez. Todos ellos responden a un modelo de renovación en la candidatura.

En cuanto a las mujeres, tras el primer puesto de María Jesús Montero, hay dos alternativas encima de la mesa para repartirse la tercera y la quinta plaza. Por un lado, Encarnación Martínez, parlamentaria, vicesecretaria general del PSOE de Sevilla y próxima a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y Verónica Pérez, la ex secretaria provincial que retomó su puesto en el Grupo Parlamentario en esta legislatura y una de las personas de máxima confianza de Susana Díaz. El tercer nombre de mujer que está en las agrupaciones es la concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla y secretaria general de Pino Montano, Myriam Díaz.

Todo esto, no obstante, es sólo una primera aproximación dentro del PSOE de Sevilla. Se debe ahora culminar el proceso de asambleas de este martes y posteriormente la dirección provincial elaborará su lista definitiva que elevará a la dirección regional. Por tanto, no sólo resta por definir el orden, también puede haber cambios o incluso incorporaciones de última hora.

Comité de listas el viernes

El proceso del PSOE de Sevilla, al igual que el del resto de provincias, se cerrará el próximo viernes en Cádiz donde está prevista la reunión del Comité Director en el que se aprobarán las candidaturas, dentro del plazo fijado que expira el próximo domingo.

Así, aunque las provincias puedan hacer sus propuestas, será la dirección regional quien tenga la última palabra a la hora de plantear una propuesta final y, sobre todo, romper los pulsos que se puedan producir en algunas provincias por los equilibrios internos. Por ese motivo, están abiertos los cambios hasta última hora.

El PSOE andaluz asume que se pueden producir situaciones complicadas en Almería, en Cádiz y en Córdoba, donde Rafi Crespín ya ha anunciado públicamente que encabezará la lista. Málaga, Huelva y Granada, sin embargo, parecen más estables en estos momentos.