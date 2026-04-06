El Puente de Alfonso XIII de Sevilla cumple 100 años: estrena una plaza en su honor, a la espera de su restauración

El 6 de abril de 1926, hace exactamente 100 años, el rey Alfonso XIII cruzó a bordo del 'Buenos Aires' el puente al que le daba nombre acompañado de varias embarcaciones de la Marina española. Ese día, se dio por inaugurada esta estructura y la Corta de Tablada, dos hitos fundamentales para ir dando forma al nuevo Puerto de Sevilla a inicios del siglo XX. Se convirtió así en el cuarto puente construido en Sevilla sobre el Guadalquivir tras el Puente de Triana, el puente ferroviario de Alfonso XII y la Pasadera del Agua.

Ahora, en 2026, dentro un plan de homenajes a esta estructura, para la que ya existe un proyecto de restauración y conservación de la mano del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la Autoridad Portuaria, se ha presentado este lunes la denominada plaza Puente de Alfonso XIII, ubicada junto a la sede de la Autoridad Portuaria, en la avenida de Moliní, 6.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha destacado que "es un paso más, recordando la ubicación original del puente". Se ha estrenado una rotulación, y también un relieve de bronce, obra del escultor Paco Parras. "Estamos intentando reescribir el futuro del entorno", ha asegurado Carmona, en un espacio en el que se conservan elementos originales del puente.

En el acto también ha participado el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, que ha hablado de "un símbolo de conexión y de estrecha relación del Puerto y la ciudad". "Hace 100 años este puente fue avance, modernidad y visión de futuro. El relieve recordará el significado del puente para los sevillanos. Cuando se rotula un espacio, se conserva su legado, se conserva su historia y se inscribe con letras de oro el nombre del puente de Alfonso XIII en el corazón de los sevillanos". "Estamos honrando una parte valiosa de lo que Sevilla es y seguirá siendo", ha añadido.

Inauguración plaza Alfonso XIII / rafa aranda

Restaurar el puente con un teatro al lado

El también conocido como Puente de Hierro, en su día levadizo y construido por la empresa barcelonesa La Maquinista Terrestre y Marítima, fue muy importante para facilitar el tránsito de barcos hacia los muelles de Sevilla y permitió también la ampliación de los muelles, naves y tinglados hacia el sur, en paralelo al crecimiento urbano impulsado por la Exposición Iberoamericana de 1929.

En su recuerdo, hay varias actuaciones en marcha. La más importante es su rehabilitación. "Estamos pendientes de tener el proyecto definitivo de restauración", ha confirmado Rafael Carmona, "para que pase el agua por debajo y sea un icono importante en el parque que vamos a construir en el Distrito Portuario". En los alrededores estará el Teatro del Puente, que "será un referente para disfrutar del entorno".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha explicado también que ya se ha pedido una subvención al Gobierno para el proyecto, que esperan tener "en breve". Se trata del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que financia trabajos de conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico español con un máximo de 80 millones de euros en ayudas.

Además, de forma paralela, se ha diseñado el programa Puente Abierto, que permitirá a la ciudadanía a visitar el Puente del Hierro a través de visitar guiadas y gratuitas. Y también se ha organizado "una exposición fotográfica frente al Rectorado con fotos y planos de nuestro archivo, que hasta el 26 de abril se puede visitar". También, parte de las fotos, "se pondrán en los muppis distribuidos en Sevilla".

El Puente de Hierro y los avances del Distrito Portuario

Rafael Carmona ha englobado la restauración del Puente dentro de los actos conmemorativos de la Exposición Iberoamericana de 1929 y de la construcción del nuevo Distrito Urbao Portuario."Estamos impulsando el nuevo Distrito Urbano Portuario cambiando el uso de las naves, manteniendo su estructura. Hemos pasado el uso al sur y destinaremos este entorno a yates y megayates. Una gran universidad privada y una ingeniería ocuparán ya estas naves y tinglados. En otro tinglado estará la nueva terminal, el Port Center", ha desarrollado.

Se considera al puente como estructura clave porque el rey Alfonso III la inauguró "pensando en la mejora del puerto y en la defensa de la ciudad. El puente permitió más capacidad, grúas, tinglados. Fue un prodigio, pieza esencial para la ciudad y el correcto funcionamiento del puerto. Era un puente levadizo versátil que permitía el tráfico de vehículos y el ferrocarril. Un ejemplo de cómo se sincronizaba el tráfico urbano, ferrocarril y buques".