El Puerto de Sevilla busca una ubicación para el nuevo centro de reparación de motores de Ryanair con 950 empleos: "Todo va muy bien para que se materialice"

La instalación del centro de reparación de motores de Ryanair en el Puerto de Sevilla está cada vez más cerca de ser una realidad. "Llevamos mucho tiempo trabajando, tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento de Sevilla, buscándole una ubicación para la nueva planta de reparación de motores de Ryanair", ha asegurado este lunes Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria, durante la presentación de la nueva plaza dedicada al Puente de Alfonso XIII. "Todo va muy bien para que se materialice", ha expresado.

Hace una semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó incluir esta inversión empresarial dentro de la Unidad Aceleradora de Proyectos, una herramienta con la que cuenta la administración autonómica para agilizar trámites administrativos y reducir plazos a la hora de poner una iniciativa estratégica en marcha. Este proyecto supondrá para la ciudad una inversión de 290 millones de euros y la creación de 950 empleos, de los cuales 600 son directos, además de otros 400 para la fase de las obras.

De momento, todo se encuentra en fase de negociación, a la espera de que se solicite la concesión. "Desde la Junta de Andalucía se ha anunciado y la propia empresa también lo ha dicho. Pero no se ha pedido la concesión. Hasta que no soliciten la concesión no puedo confirmar que se van a venir", ha continuado explicando Carmona.

El presidente de la Autoridad Portuaria se ha manifestado optimista en que todo avanza adecuadamente y en que esa solicitud podría llegar en el plazo de un mes. "La tramitación es larga, las negociaciones son largas. No porque la negociación dentro del Puerto sea larga, sino porque la tramitación que ellos están realizando es larga. A nosotros nos gusta hablar desde la realidad, y desde la realidad es que lo han solicitado, que están trabajando en ello, pero que aún a nosotros no nos ha llegado una solicitud formal para pedir una concesión", ha reiterado.

Además, ha razonado que hay espacio suficiente, unas 850 hectáreas, no solo para Ryanair, sino para "cualquier industria, cualquier empresa que desee tener su planta en un entorno portuario, con salida al mar, con acceso a las vías rápidas y con una terminal ferroviaria". "Que se vengan al Puerto", ha añadido Carmona.

El centro de Ryanair tendrá capacidad para atender aproximadamente 200 propulsores al año. Se realizarán operaciones completas de diagnóstico, mantenimiento, reparación y pruebas antes de su retorno a servicio. La actuación contempla tanto la construcción de las instalaciones industriales como la implantación de equipamiento técnico y sistemas industriales asociados, necesarios para la puesta en funcionamiento del centro.