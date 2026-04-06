Dos recursos paralizan temporalmente la privatización de limpieza de colegios en Sevilla

La privatización de la limpieza de colegios públicos en Sevilla suma un nuevo capítulo más en su historia. Después de meses de conflicto entre el Gobierno local y los sindicatos -al que puso fin un acuerdo firmado el pasado Viernes de Dolores-, el proceso de externalización del servicio se acaba de paralizar de manera provisional este mismo lunes. El motivo, los recursos presentados por dos asociaciones empresariales ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento.

En concreto, este tribunal ha acumulado "las peticiones de suspensión formuladas en los recursos de las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin) y por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), en relación con el procedimiento de licitación del contrato denominado 'Contrato de servicios para la prestación del servicio de limpieza de los colegios públicos de educación infantil y primaria dependientes del Ayuntamiento de Sevilla'", tal como consta en un documento oficial consultado por El Correo de Andalucía.

Tras recibir las solicitudes presentadas por estas dos entidades patronales, el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado "la medida cautelar de suspensión del procedimiento para la adjudicación del contrato". Asimismo, esta Sala ha acordado parar también "el plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados".

De esta forma, y siguiendo la decisión tomada por el tribunal, la jefa de negociado de la Unidad de Limpieza y Porterías ha resuelto este lunes "suspender el plazo concedido para la presentación de ofertas por los interesados", tal recoge un documento oficial emitido este lunes. Con todo ello, el proceso de privatización de limpieza de colegios, diseñado para que entre en funcionamiento el próximo curso escolar, se ha paralizado de manera provisional.

Ahora, el tribunal debe revisar los recursos de ambas asociaciones empresariales y valorar si el procedimiento cumple todas las garantías conforme a derecho. Entre las cuestiones señaladas por Afelin y Aspel y que tendrá que analizar la Sala están los requisitos para acceder al contrato y los criterios para seleccionar a la empresa adjudicataria.

Una circunstancia "dentro de la normalidad"

Desde el Ayuntamiento defienden que "esta circunstancia se encuadra dentro del normal desarrollo de este tipo de procedimientos de contratación pública". "Ambos recursos se centran en aspectos relativos a la solvencia, elemento esencial en este tipo de licitaciones, al incidir directamente en la capacidad de los licitadores para ejecutar el contrato en condiciones adecuadas", justifican desde el Consistorio.

"La suspensión tiene por objeto permitir a la Secretaría General el análisis y resolución de los citados recursos, garantizando así la adecuada tramitación del procedimiento y el pleno respeto a los principios de legalidad, transparencia y concurrencia", apuntan estas mismas fuentes municipales. "Esto queda supeditado a la resolución de los recursos interpuestos, de modo que, una vez se produzca su contestación, se procederá a la reanudación del procedimiento de licitación en los términos que resulten procedentes".