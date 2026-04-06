GASTRONOMÍA
El restaurante de Sevilla que ha visitado el rey emérito Juan Carlos I durante su visita a la capital: con una cocina clásica con toques actuales y vistas al campo de golf
El que fuera Jefe del Estado estuvo acompañado durante la velada por su hija Elena y sus nietos Victoria Federica y Froilán
Se siguen conociendo más detalles de la visita del rey emérito Juan Carlos I a Sevilla de este pasado domingo con motivo de la corrida de toros en la Maestranza con motivo de la reaparición de Morante de la Puebla, en la que también torearon Roca Rey y David de Miranda. En este caso, se ha dado a conocer el restaurante en el que estuvo el que fuera Jefe del Estado antes del evento, Hoyo 16, situado en el Real Club Pineda.
El propio club ha explicado que el rey emérito disfrutó el pasado Domingo de Resurrección de un "almuerzo privado junto a su familia y amigos" en este restaurante que ofrece una cocina que mezcla las recetas clásicas con toques actuales y que está liderada por el chef Jorge Manfredi.
Un almuerzo privado de Juan Carlos I junto a su familia en el Real Club Pineda
Pero en este almuerzo, Juan Carlos I no estuvo solo, sino que disfrutó de los mejores platos de este establecimiento junto a su hija, la infanta Elena, y sus nietos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica.
"El encuentro transcurrió en un clima distendido, permitiendo al monarca emérito compartir un tiempo de convivencia familiar en un marco de discreción y cordialidad", han señalado desde el propio establecimiento, que destaca por su ambiente tranquilo y acogedor, con unas "vistas privilegiadas" al campo de golf y el campo de hípica a través de sus enormes ventanales y su terraza.
Un entorno tranquilo lejos del bullicio del Centro de Sevilla
Al contrario de lo que ocurre con el Centro de la ciudad, en el que estas jornadas de Semana Santa y la corrida del domingo propiciaron un bullicio constante, el Real Club Pineda, situado a tres kilómetros de Sevilla, se presentó para el exmonarca como un entorno idílico para disfrutar de los mejores productos de la tierra con tranquilidad.
"Tras el almuerzo, Juan Carlos quiso dejar constancia de su visita en el libro de firmas del Club, donde dedicó unas palabras expresando el especial agrado y afecto que siente por el Real Club Pineda", ha añadido la organización.
Un club histórico con golf, tenis, fútbol y piscina
En este entorno, que fue inaugurado en 1939, sus socios disfrutar en sus 80 hectáreas de extensión de campos de golf, tenis, fútbol o piscina para natación, además de los mejores restaurante y salas para eventos.
Entre ellos, se encuentra Hoyo 16, un lugar que destaca por su exclusividad y sobriedad, en el que los comensales pueden disfrutar de recetas clásicas pero reinterpretadas desde la vanguardia, lo que se presenta como una combinación perfecta entre creatividad y tradición.
Entrantes y platos de autor en este restaurante de Sevilla
Este restaurante cuenta con distintos entrantes desde 4,50 euros como sus anchoas de Santoña o la ostra frita en pavía con bearnesa, además de otros desde 19 euros como foie Micuit hecho en casa, cecina de Wagyu certificado o lomito ibérico de bellota.
Entre sus platos desde 10 euros destacan su ajoblanco de pistachos, tartar de atún y huevas de Mujol; huevos, migas y setas; ravioli roll de rabo de toro, espuma de queso ahumado y zanahoria anisada; carrillada de atún en menier de manteca colorá y carbonara de pimientos cristal; vieira con panceta y toffee de coliflor; mollejas de ternera cigalas y chirivía; steak tartar de rubia gallega con patatas soufflè, o txangurro, gratén de Idiazábal y manzana al curry.
Especialidades a la brasa y productos estrella del restaurante
Además, el negocio ofrece distintas especialidades a la brasa desde 8 euros los 100 gramos, como corvina, rodaballo salvaje, lenguado, chateaubriand o lomo bajo de black angus Miguel Vergara.
Entre los productos estrella de este restaurante, disponibles desde 18 euros, se encuentran su tortilla de patatas, manitas de cerdo y su jugo; morillo de atún a la sal, arroz meloso de pichón en el huerto, o paletilla de cochinillo ibérico con patatas con salvia, boniatos trufados y jugo emulsionado.
Los postres y el horario de Hoyo 16 en Sevilla
Y para culminar el menú, dispone de postres por 7 euros como el flan de maíz, kikos garrapiñados y helado de palomitas; sopa de cítricos, baba ron y helado de romero; milhoja caramelizada de haba tonka, caramelo de manzana y helado de trufa; 'Las 7 texturas de chocolate'; el tocino de la huerta, helado de calabaza y maracuyá, entre otros.
Una amplia variedad gastronómica que se puede disfrutar en este restaurante situado en el Real Club Pineda de Sevilla, en la avenida de Jerez de la capital hispalense, disponible de martes a sábado de 13.30 a 18.00 horas, mientras que los domingos y lunes permanece cerrado.
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