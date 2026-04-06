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La rotura de una tubería provoca inundaciones y desalojos en Tocina-Los Rosales

Bomberos forestales y el Plan Infoca se han desplazado a Tocina tras la rotura de una tubería del Consorcio de Agua del Huesna, que ha causado daños en viviendas

Vídeo | La rotura de una tubería provoca inundaciones y desalojos en Tocina-Los Rosales

Vídeo | La rotura de una tubería provoca inundaciones y desalojos en Tocina-Los Rosales

La rotura de una tubería provoca inundaciones y desalojos en Tocina-Los Rosales. / Facebook-Hermandad Vera Cruz de Tocina / Facebook-Hermandad Vera Cruz de Tocina

El Correo

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Sevilla

La rotura registrada este lunes en una tubería de la red del Consorcio de Agua del Huesna ha causado daños en 40 viviendas de la barriada de VeraCruz, en Tocina, mientras el organismo trabaja contrarreloj para reparar la avería en la red principal de transporte de alta presión dentro del término municipal.

Según ha indicado la entidad en una nota, todos los municipios "mantienen el servicio de agua y la previsión es que ninguno quede sin suministro por esta incidencia". Esta nueva rotura se ha producido en el tramo que se tiene previsto renovar en virtud del Plan de Acción abordado en la Junta General y cuya financiación acaba de aprobarse.

Teléfonos de atención y averías

Aguas del Huesna mantiene los teléfonos de averías 24 horas 900 420 422 y de Atención al Cliente 954 998 900.

El alcalde del municipio, Francisco José Calvo, se han registrado daños domésticos y se va a activar el servicio de ayudas realizado en situaciones anteriores.

La rotura provoca inundaciones y desalojos en Tocina-Los Rosales

La rotura de una tubería ha provocado este lunes la anegación y el desalojo de varias viviendas en Tocina-Los Rosales, municipio que ha tenido que activar su Plan de Emergencias Local por este suceso.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 10:15 se ha producido una llamada de alerta por parte del Ayuntamiento, avisando de que se había roto una tubería en el barrio de Vera Cruz.

En cuestión de segundos el agua ha entrado en varias viviendas, provocando tanto inundaciones como el desalojo de algunas cosas, lo que se ha realizado con la ayuda de Protección Civil.

En la zona trabaja un operativo formado por unas 60 personas, por parte de la Policía Local, Guardia Cvil, Protección Civil y Bomberos, que han trabajado en achicar el agua de las calles cuanto antes y controlar que no entrase más en las viviendas.

Por parte de los Bomberos de la Diputación se ha activado a tres efectivos del Parque de Cantillana y un sargento jefe de zona, que han ayudado principalmente a personas mayores para facilitar su movilidad, y ha colaborado con Aguas del Huesna abriendo arquetas y sumideros para liberación de aguas.

En una publicación en redes sociales, ha indicado que se va a instalar una oficina de atención a los vecinos en la plaza de Cristo de la Veracruz. Asimismo ha indicado que la idea es que la avería "se pueda arreglar en 24 horas y por lo tanto no haya corte de suministro, ni aquí ni en el resto de la provincia".

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Hasta el lugar se han desplazado también un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba del Plan Infoca.

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