"Sevilla está jugando ya en la liga de los aeropuertos grandes, hemos tenido un gran crecimiento de tráfico y de calidad"

El Aeropuerto de Sevilla es una máquina de batir récords. El crecimiento del número de viajeros, según las estadísticas, parece no tener freno. Cerró 2025 con registros históricos tanto en pasajeros como en vuelos. Se contabilizaron 9.686.487 viajeros, un crecimiento del 5,6% respecto a 2024 con una media diaria de casi 26.540 usuarios en las instalaciones. Y se atendieron durante el año pasado 73.141 vuelos, el mayor registro en un ejercicio. Año a año, mes a mes, son más las personas que pasan por la capital andaluza como zona de origen, destino o paso.

Desde el despacho de Sergio Millanes Vaquero (Madrid, 1977) se puede ver cada turista que arrastra su maleta por el edificio que él dirige, al igual que cada avión que despega o llega a la ciudad. El aterrizaje de este madrileño a Sevilla se produjo en 2021 para dirigir el Aeropuerto. Lleva ya media década al frente, durante la cual se han realizado diferentes reformas y se han incorporado nuevos destinos. Millanes conoce cada puerta, pasillo o trabajador. "Esto ya es como una familia", destaca mientras pasea por las instalaciones, aunque también se asombra por el cambio de perfil de los pasajeros, tanto por renta como por procedencia. Entre sus principales retos se encuentran lograr una ruta a Norteamérica o ampliar nuevos espacios como los aparcamientos, la zona VIP o la terminal de carga.

PREGUNTA. Cumple cinco años siendo director del Aeropuerto de Sevilla. ¿Qué balance hace de estos cinco años? ¿Le hace feliz el trabajo que desempeña?

RESPUESTA. Muchísimo. Podemos analizar el momento en que llegué y el momento en el que estamos. Y no tiene nada que ver. Estábamos en plena pandemia, todavía quedaba mucha, y estábamos inmersos en una revolución que se hizo en el Aeropuerto. Justo cuando yo llegué estaba arrancando una obra muy potente, que nos ha permitido llegar a la foto de ahora, que es donde estamos. Y en esa comparativa, el balance que haría sería que este aeropuerto ya ha empezado a jugar en otra liga. Estamos jugando en una liga de aeropuerto grande, con una diversificación de mercado muy potente, un gran crecimiento de tráfico y, sobre todo, un gran crecimiento de la calidad que prestamos a los usuarios. Se renovó la terminal completa, pero hemos renovado también un montón de servicios que prestamos y hemos añadido nuevos servicios que ofrecemos a los pasajeros, diversificando, por supuesto, todo lo que damos.

P. Usted que ha trabajado en otros aeropuertos, conoce perfectamente el sector, y habrá estado en otros muchos aeropuertos, ¿en qué destaca el Aeropuerto de Sevilla con respecto a otros y en qué puede seguir mejorando? ¿Qué le copiaría, por ejemplo, a otros aeropuertos?

R. Es verdad que cuando uno viaja, aunque sea por temas personales, la deformación profesional te obliga a estar mirando a ver qué puedes aprender. La ventaja es que son otros los que nos copian a nosotros como empresa, porque Aena es la más grande de aeropuertos del mundo. Tenemos esa potencia y esa capacidad de hacer cosas más interesantes y son otros los que nos copian. Evidentemente, no quiero decir que no haya observado en otros aeropuertos prácticas buenas que se pueden implementar, y algunas las hemos implementado. Por ejemplo, hemos mejorado temas de señalización a raíz de alguna visita que he hecho en algún aeropuerto europeo.

Podría destacar que tenemos unos procesos de automatización muy relevantes, como una pasarela 100% automática. Se controla tradicionalmente por un operador que se sube en la cabeza de la pasarela para conectar al avión y nosotros ya estamos en un siguiente paso, se hace esa operación desde un punto remoto. El siguiente será que la pasarela será 100% automática y directamente por unos procesos de inteligencia artificial que reconoce la puerta del avión y se conecta directamente sin intervención humana más allá de la supervisión.

P. Tras la Semana Santa vendrá la Feria y después enlazamos con el verano. ¿Cómo se presenta la primavera para el Aeropuerto de Sevilla? ¿Y qué expectativas tienen para el verano?

R. Nosotros trabajamos a temporadas y hay dos en el año, la de verano y de invierno. La de verano va de cambio de hora a cambio de hora. Con el Domingo de Ramos empezamos la temporada de verano. Nosotros no vemos un salto muy diferencial en Semana Santa en lo que es el tráfico al aeropuerto porque tenemos muchísimas operaciones al día, y lo mismo nos pasa con Feria. Feria quizá es un tema diferente porque ahí lo que tenemos es aviación privada y eso se nota también en esas fechas. Ahora mismo estamos en nuestra temporada alta. En Sevilla, la primavera es para venir y casi todo el mundo quiere disfrutar de la ciudad en este momento.

P. ¿Cree entonces que se superarán cifras del año pasado?

R. Si nos fijamos en cómo ha ido hasta ahora el arranque de año, la verdad es que somos optimistas, estamos creciendo con fuerza. Hay que ser muy cautos porque el panorama internacional está muy complicado, la situación económica es difícil y la aviación es un negocio muy sensible a esas fluctuaciones. Si las cosas siguen de un modo más o menos normal, la tendencia es muy positiva.

P. Ya que lo menciona, ¿están notando mucho las consecuencias de los diferentes conflictos que hay a nivel internacional como el de Irán?

R. Nosotros no tenemos vuelos que se hayan cancelado directamente con la guerra, pero sí que es verdad que algunas conexiones se han podido ver perjudicadas. Realmente no hemos tenido un impacto negativo respecto a la guerra. Hay un efecto que pasa de vez en cuando que hay que tener en cuenta también, que lo hemos analizado, que es el turismo refugio. Cuando hay un problema en algún lugar del mundo es verdad que la gente se va a otras zonas y esto puede pasar también un poco aquí porque somos la parte de Europa que quizás está más lejos de la zona de conflicto.

Sergio Millanes Vaquero, Director del Aeropuerto de Sevilla / Marina Casanova

P. ¿Cómo les ha influido a ustedes la crisis ferroviaria que estamos viviendo? Desde el accidente de Adamuz hasta las consecuencias del temporal, los retrasos, etc. ¿Han notado que, en detrimento del tren, haya más viajeros que apuesten por el avión para llegar o salir de Sevilla?

R. Sí, por supuesto. Evidentemente, las semanas en que estuvo cerrada la conexión ferroviaria nosotros tuvimos algunos vuelos adicionales que se fletaron para absorber parte de la demanda. Las compañías aéreas no pudieron ofrecer todo porque los aviones son limitados en el mundo y no se pueden poner todos los que se quisiera, pero sí que se nota un poco en cuanto al tráfico nacional.

Sobre un trasvase, la ruta que tenemos con Madrid siempre va llena. De hecho, a partir de junio tenemos una nueva ruta con una nueva compañía a Madrid, Air Europa, que mete una frecuencia diaria. Quizás las compañías han detectado esa demanda y seguro que es un éxito esa nueva ruta, que nos da mucha posibilidad no solamente para ir a Madrid, porque también está muy pensada para las conexiones.

P. ¿Cómo se traduce ese efecto en datos y porcentajes?

R. Los días del desgraciado accidente tuvimos algunos días dos vuelos, dos de salida y dos de llegada. Otros días tuvimos uno. Fueron entre 600 y 700 personas al día adicionales durante esas semanas. Pero también, insisto, en un aeropuerto con este volumen de pasajeros eso es un puntito muy pequeño en lo que es el incremento de tráfico y apenas se nota. Pero sí que hubo un incremento, claro.

P. Hablando de trenes, ¿cómo de importante es para el Aeropuerto esa ansiada conexión ferroviaria con Santa Justa? Entiendo que confía en que el proyecto no se atasque y se acabe materializando.

R. Nuestra misión es satisfacer a nuestros clientes, y si nuestros clientes tienen más opciones para llegar y salir del aeropuerto, evidentemente es una buena noticia. No es que esto se haya empezado ahora. Llevamos en conversaciones con las instituciones que están promoviendo los estudios para llevar a cabo esta conexión ferroviaria desde hace bastante tiempo. Es un ámbito que no está en nuestra competencia, pero sí colaboramos en que así sea.

P. Las últimas cifras de viajeros son del cierre de febrero, con 785.021 pasajeros y un crecimiento del 8,5% respecto al mismo mes de 2025. Siempre han dicho que la capacidad del aeropuerto eran 10 millones de pasajeros a nivel anual. Pero en 2025 ya se quedaron en los 9,7 millones de viajeros. ¿Está el Aeropuerto de Sevilla recibiendo viajeros por encima de sus posibilidades?

R. Seguimos en la senda de crecimiento. Los datos revelan que el destino es muy atractivo porque el tráfico no deja de crecer. Quiero hacer un apunte respecto a los 10 millones. Es una cifra teórica que se da como un envolvente de la capacidad del aeropuerto, pero nosotros la capacidad la medimos realmente en capacidad horaria. Podemos procesar por hora 2.750 pasajeros en la terminal. Si nos vamos a esa cifra, lo de los 10 millones deja de tener sentido porque estamos creciendo en mucho y curiosamente en horas valle. Es decir, para nosotros incrementar pasajeros supone llenar horas ociosas. Y tenemos esa suerte de que no se está notando ese gran crecimiento, no está teniendo un perjuicio en los servicios y la calidad.

P. Pero, ¿no está el Aeropuerto cerca de rebasar su límite?

R. No, para nada. No sabemos lo que va a pasar con certeza porque hay mucha incertidumbre todavía. A ver qué va a pasar en lo que queda de año. Sí sabemos que la tendencia es buena. Al final lo que tenemos en un aeropuerto es un conjunto de servicios encadenados que damos al pasajero como los accesos, el aparcamiento, la parada de taxis, la zona de facturación, la zona de embarque... Todos los servicios que damos tienen una capacidad, cada uno de ellos. Entonces, lo que sí podemos calcular con mucha certeza es la capacidad de cada uno de estos pequeños subsistemas. Y lo que sí que vamos a hacer y estamos haciendo ya es una ampliación viendo que la capacidad está más cercana a ese tope.

El tope de 10 millones deja de tener sentido porque estamos creciendo mucho y curiosamente en horas valle Sergio Millanes — Director del Aeropuerto de Sevilla

Ya se han renovado los accesos, hemos adjudicado una obra hace poco de ampliación del parking P2 por 10 millones de euros, vamos a ampliar la sala VIP... Estamos viendo cuáles son esas cosas que hay que ampliar y las estamos ampliando o las vamos a ampliar en los próximos años dentro de nuestra planificación para garantizar que nunca seamos un efecto limitador en el tráfico y en las visitas que se hacen a Sevilla.

P. Sé que es la pregunta del millón, la que estará harto de contestar en cada entrevista. ¿Necesita el Aeropuerto de Sevilla una gran ampliación?

R. Esa gran ampliación algún momento tendrá que llegar si el tráfico así lo justifica. Lo que estamos haciendo mientras tanto es eso, porque además hemos terminado hace tres años una gran ampliación ya. Vamos a ampliar una línea del filtro de seguridad, la sala VIP, o vamos a construir una nueva terminal de carga y una plataforma de carga que va a liberar la plataforma de aviación comercial.

Nosotros sí consideramos que el aeropuerto es un ente vivo y lo estamos ampliando a medida que se va necesitando. Y todo eso, como digo, con una planificación. Nosotros miramos siempre con luces largas, no vamos a mirar mes a mes. Sabemos que el aeropuerto tiene una tendencia grande de crecimiento y por eso ya están planificadas muchas actuaciones para evitar que todo esto sea un problema.

P. ¿Cuáles serán las próximas obras que se harán tanto a corto como medio largo plazo?

R. A mí me ilusiona mucho un tema que se habla poco y tiene un impacto mayor de lo que la gente piensa: la carga aérea. Estamos en el top 10 en pasajeros, pero estamos en un escalón más alto en cuanto a carga aérea en los aeropuertos de España. Vamos a hacer como gran inversión una nueva plataforma, urbanizaremos una zona separada de lo que es la zona actual de pasajeros, porque ahora la terminal de carga está a la entrada del aeropuerto.

Otra cosa que estamos haciendo y que ya está adjudicada es la ampliación de los parkings. Se ha adjudicado por algo más de 10 millones de euros la ampliación del P2. La licitación de la sala VIP es otra cosa que se va a hacer. Aunque no se llama ampliación del aeropuerto en sí misma, como está pensada la obra amplía la terminal. Y eso quizás sería los retos más grandes que estamos teniendo al corto o medio plazo.

Sergio Millanes Vaquero, Director del Aeropuerto de Sevilla / Marina Casanova

P. Aena comunicó en febrero que el Aeropuerto de Sevilla contará con una inversión de 235,2 millones de euros para el período entre 2027 y 2031. ¿Le parece suficiente o insuficiente?

R. Al final, esas cantidades siempre se pueden comparar con algo. Si lo comparamos con lo anterior, hemos multiplicado casi por cuatro el volumen inversor. A mí me parece que es suficiente, es una cantidad adecuada a las necesidades que tenemos.

P. Para este año ya se han ido anunciando algunos. ¿Qué nuevos vuelos se esperan para 2026 que usted ya tenga confirmados? ¿Y cuáles para 2027?

R. Si no están anunciados nosotros no los podemos anunciar porque al final las compañías aéreas son muy celosas de sus datos y las tienen que anunciar ellas. En 2026 tenemos bastantes nuevas rutas, pero me voy a centrar en nuevas compañías. Tenemos dos nuevas para esta temporada de verano. La primera es Air Europa, con un vuelo que tenemos dos frecuencias diarias a Madrid. Y una que me hace ilusión porque es un destino nuevo y una compañía nueva es Air Serbia. Empieza a finales de la temporada de verano y tenemos un vuelo nuevo a Belgrado. Esas son muy interesantes.

También hay compañías que tenemos en la actualidad que están creciendo mucho y poniendo nuevas rutas. Es la primera vez que se va a volar a Cerdeña, a una ciudad que se llama Olbia, que lo vuela Volotea. La compañía Wizz Air ha crecido mucho con nosotros y tiene también bastantes nuevas rutas. Hay diferentes destinos como Venecia o Lille que se están abriendo y que nos hacen mucha ilusión.

Y se consolidan también destinos que se han empezado hace poco, como Estambul. Conectar con uno de los aeropuertos que más conectividad del mundo tiene nos abre una puerta muy grande al mundo. Con una única escala llegas a prácticamente toda Asia. Podemos resumir ahí lo que me hace más ilusión de esta nueva temporada. En 2027 todavía nosotros no tenemos los datos, todavía está muy verde todo.

P. ¿Qué conexiones aéreas cree que le vendrían bien a Sevilla de las que le faltan?

R. Yo soy muy avaricioso, quiero todas las conexiones. Desde el punto de vista mediático la que más nos interesa es Nueva York porque es una que se lleva hablando mucho tiempo, hemos estado cerca en alguna ocasión y me hace ilusión. Yo quizás quiero trabajar más en mercados. El mercado norteamericano nos interesa mucho, pero también el de Europa del Este y el norte de Europa. Creo que es el siguiente reto, el siguiente objetivo.

P. ¿Y cree que se va a conseguir el objetivo? Dos de las que más se ha hablado son las conexiones con Miami y China. No sé si cree que acabarán ocurriendo...

R. Mi percepción es que en algún momento va a caer una ruta con Norteamérica. Eso caerá, caerá. Lo que estamos haciendo es incrementar esa masa crítica del aeropuerto y estamos viendo también el tráfico en directo que va desde Sevilla, una escala y luego Norteamérica. Cuando ese tráfico en directo es muy potente es mucho más fácil que se implante una ruta directa.

La ruta con Norteamérica va a caer en algún momento Sergio Millanes — Director del Aeropuerto de Sevilla

Otra de las estrategias es también reforzar las conexiones con aeropuertos denominados hubs, aeropuertos de conexión. Si tenemos muchas más frecuencias con Madrid, Ámsterdam, Barcelona, París o Londres hará mucho más fácil que se implante una ruta directa con el destino, que sería el que conecta con ese aeropuerto hub.

China la veo un poco más difícil como ruta directa. Creo que solamente opera en aeropuertos muy grandes de España, Madrid y Barcelona. Nosotros no nos cerramos a ninguno. Aunque yo no lo tenga como estrategia número uno, si me viene una compañía china y quiere operar con nosotros, evidentemente tiene las puertas abiertas.

P. Como parte del sector turístico, ¿nota que Sevilla tiene margen para acoger más turistas? Sabe que en esta ciudad el debate siempre está ahí, si Sevilla está saturada de turistas.

R. Ya no somos el aeropuerto de Sevilla, somos un aeropuerto que tiene una influencia mucho más grande. Recogemos viajeros desde el oeste de Andalucía, desde el sur de Extremadura, incluso desde Portugal. Sabemos desde dónde vienen. Yo creo que la ventaja que tiene Sevilla es que en un radio de distancia, en cuanto a horas de viaje desde Sevilla, relativamente corto, tenemos un poco de todo. Entonces eso es lo que tenemos que vender como aeropuerto.

Nosotros vendemos un paquete. Ya todo el mundo conoce la maravilla que es Sevilla y no hay que vender mucho más. Quizás donde más se puede trabajar es en el crecimiento en el área de influencia del aeropuerto. Nosotros ya no lo llamamos el Aeropuerto de Sevilla, lo llamamos el aeropuerto de toda Andalucía occidental, sur de Extremadura, sur de Portugal, y hasta donde lleguemos. Yoo no tengo una opinión formada sobre el exceso del turismo. Para mí el turismo no es excesivo siempre que esté en una zona que no se sature, pero para nosotros eso no puede ser un factor limitante, nosotros tenemos que conseguir el máximo atractivo para las compañías aéreas, para que vengan, para que traigan turistas y que luego esos turistas disfruten de todo el potencial que tiene la zona de influencia del aeropuerto y de la ciudad.

P. Por lo que hablan con las compañías aéreas, ¿Sevilla está ganando más atractivo del que ya tiene?

R. Yo creo que sí. Hemos hablado con gente de que Sevilla está de moda, porque tiene un atractivo inmenso y como digo, no solamente la ciudad, todo lo que rodea Sevilla en muy poco radio de acción todavía tiene mucho potencial. Tiene un potencial de crecimiento brutal y para nosotros no va a ser un problema porque ya vemos esas tendencias y estamos adaptándonos para el medio-largo plazo para que podamos servir ese tráfico. En un radio de dos horas desde la ciudad hay cuatro millones de personas.

P. ¿Cómo es también la relación con el Ayuntamiento de Sevilla y con la Junta Andalucía? ¿Han tenido alguna fricción o reman hacia el mismo objetivo?

R. No, para nada, ninguna fricción. Trabajamos juntos porque nosotros tenemos un grupo de trabajo, el Grupo de Trabajo de Conectividad en el que nos reunimos periódicamente. Hay gente de la Junta, del Ayuntamiento, de los empresarios y lo que hacemos es trabajar con ellos porque determinan estrategias de ciudad y segmentos con mayor potencial. Nosotros intentamos alinearnos con ellos y ellos también trabajan en función de las tendencias que nosotros vamos viendo.

Por ejemplo, hay un campo de crecimiento que es el turismo de gran lujo. Sabemos que se van a construir muchísimos hoteles de cinco estrellas en los próximos años en Sevilla y evidentemente esperamos un incremento de un perfil de pasajero que tiene unas demandas particulares. Estamos mejorando la sala VIP, estamos mejorando la zona de visión ejecutiva y queremos dar un mejor servicio. Estamos colaborando constantemente. Así debe ser y es una de las cosas que nos satisface que esté funcionando.

Interior del Aeropuerto de Sevilla / Marina Casanova

P. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses el balance entre viajeros procedentes del extranjero y los que viajan dentro del país?

R. Es verdad que si nos vamos a hace 12 o 13 años, el tráfico internacional era el 30% del tráfico del aeropuerto. Una de las revoluciones que ha habido es el crecimiento internacional. El cierre de 2025 fue el 54% o el 55%. En estos últimos meses estamos teniendo incluso más. Tiene mucho sentido porque el mercado nacional ya lo tenemos copado, no hay mucho más crecimiento, y sí estamos creciendo mucho en el internacional. Ha cambiado no solamente el aeropuerto, también el tipo de pasajero que tenemos.

Cuando me doy un paseo por la terminal el perfil de pasajero que se ve no tiene nada que ver con lo que se veía hace unos años. Están creciendo mucho el mercado de Polonia y Turquía, y dentro de los tradicionales siguen creciendo con fuerza el mercado italiano y el francés, que son así históricamente nuestros mercados más potentes fuera de España. El mercado internacional está explotando, está disparándose y estamos trabajando para ello porque es donde veo que hay potencial.

P. ¿Qué balance hace también del tráfico de mercancías en el último año?

R. El tráfico de mercancías es uno que no ha parado de crecer. Lleva creciendo de manera constante en los últimos 15 años. Estamos por encima de los 11 millones en cuanto a kilos anualmente. Es otro tipo de tráfico que es un indicador y un catalizador. Un indicador de que la economía en la región es muy positiva, de que hay mucha actividad económica cuando se mueve mercancía. Pero también que haya la capacidad de mover esa mercancía es un catalizador para que crezca. Tenemos mucha industria de alta tecnología alrededor del aeropuerto. Tenemos la factoría de Airbus, hangares de mantenimiento de Ryanair, el centro de control de la región sur, un parque tecnológico cercano.

P. ¿Considera que Sevilla es la capital del sector aeroespacial en Europa o al menos en España?

R. No solo lo considero, lo afirmo. Estamos entre las ciudades europeas más importantes en la industria aeronáutica. Con Toulouse. La factoria de Airbus es la de aviación militar más importante de Europa. Es un orgullo tener una actividad tan potente, con alta tecnología, trabajos de alta cualificación, mucho empleo, y empresas de segundo nivel que trabajan para Airbus. Como Aerópolis. O decisiones de compañías de tener base de operaciones como Ryanair o Vueling, y bases de mantenimiento como Ryanair. Se hacen actividades de alta tecnología, aviones de todo el mundo. Y se vinculan las compañías con relaciones sanas y a largo plazo. Si Ryanair ha decidido un centro de mantenimiento tan importante no se irá mañana. Nos hace tener una vinculación positiva y una garantía de cantidad de operación y de crecimiento futuro.