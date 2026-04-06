Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este martes 7 de abril según la Aemet

Sevilla se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad este martes 7 de abril, con un empeoramiento claro del tiempo a medida que avance el día. La previsión de AEMET apunta a un aumento progresivo de la probabilidad de lluvia desde primeras horas de la mañana, hasta llegar a un escenario de precipitaciones prácticamente seguras durante la tarde y la noche, cuando además podrían ir acompañadas de tormenta. Todo ello en un contexto de cielo muy nuboso, viento moderado y rachas que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora.

Detalle hora por hora

00:00 a 06:00 horas

La madrugada será el tramo más estable del día en Sevilla. La probabilidad de precipitación se sitúa en el 15%, con cielos nubosos y sin una señal clara de lluvia generalizada. En estas horas, el viento soplará del sureste con una velocidad de 15 km/h. La temperatura rondará los 17 grados al amanecer.

06:00 a 12:00 horas

A partir de la mañana aumenta de forma notable la posibilidad de lluvia. En esta franja, la probabilidad de precipitación sube hasta el 70% y el estado del cielo pasa a ser nuboso con lluvia escasa. Esto apunta a que las primeras precipitaciones podrían empezar a registrarse durante la mañana, aunque en principio serían débiles. El viento girará a componente suroeste y se intensificará hasta los 35 km/h, con rachas máximas previstas de hasta 55 km/h. Hacia el mediodía, los termómetros podrían alcanzar los 26 grados.

12:00 a 18:00 horas

Es el tramo en el que la previsión se vuelve más contundente. La probabilidad de lluvia alcanza el 100% y AEMET prevé cielos cubiertos con tormenta. Todo indica que será una franja de precipitaciones seguras y con posibilidad de aparato tormentoso. El viento soplará del sur a unos 15 km/h. A las 18:00 horas la temperatura habrá bajado hasta los 17 grados, reflejando ya un ambiente más inestable.

18:00 a 24:00 horas

La situación no mejorará al final del día. Entre las 18:00 y la medianoche se mantiene una probabilidad de precipitación del 100%, de nuevo con previsión de cielo cubierto con tormenta. Por tanto, la tarde-noche seguirá siendo muy adversa, con lluvias aseguradas y riesgo de tormentas. El viento perderá intensidad y quedará flojo, de componente suroeste, con una velocidad de 5 km/h. La temperatura caerá hasta unos 12 grados al final de la jornada.

Desplome de las temperaturas y calima El miércoles, en principio, lloverá en gran parte de Andalucía occidental, las lluvias podrían ser fuertes y persistentes en el área del Estrecho. Ese día se prevé polvo en suspensión que dará lugar a calima que podrá educir la visibilidad y empeorar la calidad del aire; las precipitaciones podrán ser en forma de barro. Las temperaturas apenas variarán, aunque en el suroeste peninsular podrían bajar "más de ocho grados". De cumplirse dicho pronóstico, las máximas en Cáceres, Córdoba o Sevilla quedarían entre 16 y 19°; Madrid alcanzaría los 25 grados y Zaragoza o Lleida, 29. A partir del jueves la borrasca atlántica podría mantenerse un poco más hacia el sur, entre la península y Canarias, con una influencia peninsular que en ese caso sería menor y no dejaría precipitaciones salvo en puntos del suroeste peninsular ese día y el viernes.

De cara al fin de semana, podrían normalizarse las temperaturas, con un descenso de las mismas y es posible que llueva en zonas del oeste y sur del territorio.

En cuanto a la situación en Canarias a lo largo de la semana, habrá nubes en el norte de las islas más montañosas, con lluvias abundantes el martes que podrían ser localmente persistentes.

En conjunto, Sevilla tendrá un martes muy inestable, con lluvia casi segura en la segunda mitad del día y un empeoramiento claro desde la mañana. La previsión apunta a que el momento más complicado llegará entre el mediodía y la noche, cuando se esperan precipitaciones generalizadas y tormentas.