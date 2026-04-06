Sucesos
Sale ardiendo un transformador eléctrico en pleno centro de Sevilla
La Policía Local de Sevilla ha acordonado este lunes por la tarde una zona de la calle Rioja mientras los Bomberos trabajan en la extinción del fuego
Un transformador eléctrico ha salido ardiendo este lunes por la tarde en pleno centro de Sevilla. El incendio ha tenido lugar en la calle Rioja, junto a la iglesia del Santo Ángel, adonde han acudido de inmediato varias dotaciones de Bomberos y Policía Local.
Según informan desde el perfil oficial de Emergencias Sevilla, las llamas tienen "un origen eléctrico". Asimismo, y tal como subraya esta misma fuente, "no hay personas afectadas" a causa de este incidente, que ha tenido lugar alrededor de las 16:00.
Mientras se desarrollan los trabajos de extinción, los efectivos de la Policía Local mantienen acotada la zona afectada, ubicada en pleno centro de Sevilla. En concreto, el fuego se ha desatado en la calle Rioja, una vía con bastantes locales comerciales y trasiego de personas.
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