La violencia machista y la presencia femenina en el deporte, temas centrales en la jornada 'Periodismo y mujer' en Sevilla

Sevilla acogerá, el próximo 10 de abril, la primera edición de la jornada Periodismo y mujer, un encuentro organizado por Artículo14 que reunirá a destacadas profesionales del ámbito informativo para debatir sobre el papel de la mujer en el periodismo y algunos de los principales retos de la profesión.

La cita se celebrará a partir de las 10:00 horas en el Teatro de la Fundación Cajasol. La apertura correrá a cargo de la directora de Artículo14, Pilar Gómez, en un arranque en el que también participarán Anabel Díez, cronista de El País, presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, e Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.

La primera mesa redonda estará dedicada al tratamiento informativo de la violencia machista. El debate será moderado por Diana Valdecantos, responsable de Igualdad de Artículo14, y contará con la participación de Ángeles Caballero, periodista de El País y analista habitual en distintos medios de comunicación, y Macarena Baena, periodista de la agencia EFE.

La jornada continuará con un segundo coloquio centrado en la presencia de la mujer en el periodismo deportivo. Esta mesa estará moderada por Belén Zurita, jefa de área en Artículo14, y reunirá a Fe López, presentadora de TVE, y a Susana Guasch, periodista de Movistar+ y colaboradora también del medio organizador.

El cierre de esta primera edición llegará con una última conversación en la que intervendrán María Dabán, columnista de Artículo14, Inés García, presentadora de La Sexta, y Carmen Torres, jefa de informativos de Canal Sur. En este tramo final también participará Pilar Gómez.

Además de las ponentes, al foro asistirán José Sánchez Arce, editor del periódico, y Pablo Montesinos, adjunto a la directora. La jornada cuenta con la colaboración de Fundación Cajasol, Iberdrola y QuirónSalud.