Agreden a un médico en el centro de salud de Lora del Río tras exigir un traslado hospitalario

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado una nueva agresión física a un médico en el centro de salud de Lora del Río, ocurrida el pasado domingo 5 de abril, un suceso que vuelve a poner el foco en la violencia contra sanitarios. La Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado los hechos y ha asegurado que se activó el correspondiente protocolo de actuación.

Según ha indicado la entidad sindical en una nota, el presunto agresor se personó en las instalaciones del centro sanitario pidiendo ser atendido por un supuesto ataque epiléptico. Dicha persona es "reincidente en agresiones verbales a profesionales sanitarios de la plantilla" del centro.

El sindicato ha indicado que tras tratar al paciente por un ataque de ansiedad, "administrándole medicamentos para calmar su estado", el presunto agresor se negó a ser dado de alta "exigiendo que sea trasladado a un hospital mediante coacciones y amenazas verbales".

Escalada de amenazas y agresión física

En ese momento, al centro de salud "llega un familiar suyo por otro motivo, quien también comienza a amenazar verbalmente a los médicos y enfermeros que estaban tratando al paciente". El presunto agresor "comienza a simular un ataque epiléptico, llegando a alcanzar con una patada intencional a los profesionales sanitarios".

Según el relato de los hechos, "efectivos de la Guardia Civil", que se encontraban en el lugar, piden refuerzos y tras llegar estos, tanto el presunto agresor como su familiar comienzan a calmarse y abandonan el Centro de Salud bajo su propio pie".

El sindicato ha indicado que el médico agredido se ha puesto en contacto con el Interlocutor Policial Sanitario de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla para que le "asista y asesore sobre la necesidad y conveniencia de denunciar los hechos".

Ante los hechos, el Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte ha convocado una concentración a las puertas de todos los centros de salud y consultorios del distrito el miércoles 8 de abril a las 08,30 horas, donde se procederá a la lectura de "un manifiesto para el fin de esta lacra contra los profesionales sanitarios".