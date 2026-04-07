Antonio Delgado, experto en meteorología: "Sevilla registrará lluvias abundantes este miércoles y un probable regreso del agua a partir del viernes"

Antonio Delgado es un físico sevillano con una importante trayectoria académica en Estados Unidos, donde ejerce como profesor en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Notre Dame. Además de su labor científica en esta universidad estadounidense, es muy seguido en Sevilla por sus amplios conocimientos sobre meteorología, explicados con claridad a través de las redes sociales, lo que le ha dado gran popularidad en la ciudad.

"Posibles depósitos de barro y lluvias abundantes"

Delgado ha advertido de que no se descarta la llegada de alguna lluvia débil a última hora de este martes, además con la posibilidad de que venga acompañada de depósito de barro, en una jornada todavía marcada por la inestabilidad. Su pronóstico apunta así a un primer empeoramiento del tiempo, aunque todavía de forma contenida en comparación con lo que puede llegar en las próximas horas.

De cara a los siguientes días, el físico sevillano prevé un escenario más lluvioso, con precipitaciones más abundantes durante el martes y el miércoles. El jueves se presenta como una jornada de transición, mientras que a partir del viernes vuelve a ganar fuerza la probabilidad de nuevas lluvias, por lo que la atmósfera seguirá muy pendiente de la evolución meteorológica durante el resto de la semana.

Qué dice Aemet sobre estos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coincide en el pronóstico, y en Sevilla capital además de las lluvias de este martes, prevé lluvias el miércoles, jueves y sábado, también con poca probabilidad el viernes. Las temperaturas pasarán de los 28 grados de máxima a la sombra este martes hasta los 21 el miércoles, y subida de nuevo de los termómetros hasta los 26 grados.

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Quién es Antonio Delgado

Antonio Delgado es un físico sevillano que ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Estados Unidos como profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Notre Dame, con una trayectoria centrada en la física teórica de partículas. Su labor investigadora se centra especialmente en el bosón de Higgs, una de las partículas más importantes para explicar cómo está formado el universo, así como en su relación con la cosmología, la materia oscura y la energía oscura., dentro de una línea de trabajo conectada a los grandes avances del CERN y el LHC. Formado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en 1997 y se doctoró en 2001, Delgado combina así una proyección internacional en el ámbito científico con una presencia divulgativa sobre meteorología entre muchos sevillanos.