Arrancan los cambios en Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón: estos son los nuevos cortes de tráfico por las obras de la Línea 3 del Metro

Las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla van a buen ritmo y se nota en los alrededores del Hospital Virgen Macarena. Desde este martes se aplican una nueva reordenación del tráfico para vehículos y peatones en las inmediaciones de la Avenida del Doctor Fedriani para instalar maquinaria pesada necesaria en este entorno de gran complejidad técnica. El pasado verano comenzó la primera fase de trabajos del tercer subtramo de las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla, entre San Lázaro y la Ronda Histórica.

Entre las novedades, queda suprimido el giro a la izquierda desde la calle Doctor Leal Castaño hasta el Hospital Virgen Macarena, mientras en la calle Doctor Marañón se reduce la calzada a un carril por sentido, acompañada de una nueva regulación semafórica para optimizar la fluidez del tráfico. La medida se toma con el fin de habilitar el espacio necesario para la puesta en funcionamiento de una hidrofresadora, es decir, la pantalladora especial de grandes dimensiones destinada a la ejecución de los muros pantalla de la futura estación del centro hospitalario. Además, se resolverá el paso del trazado de la línea de metro bajo el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina.

Cambios en paradas de taxis, autobuses y pasos para peatones

Desde hoy, un inmenso cajón de obra se halla en las inmediaciones del hospital, lo que obliga a los peatones a dar un gran rodeo para acceder a Leal Castaño o continuar su marcha a lo largo de Doctor Fedriani. Se trata de un enclave muy transitado ante la proximidad del centro hospitalario suponiendo, además, la puerta de entrada hacia la zona norte de la ciudad de Sevilla. Por tanto, la nueva reordenación del tráfico causará más afectaciones sobre el día a día de vecinos y comerciantes.

Con los nuevos cortes, el paso de peatones y la parada de autobús ubicados en la calle Doctor Leal Castaño se desplazarán hacia el este, frente a la calle Avellana. También, queda suprimida la antigua parada junto a la puerta de Urgencias en la calle Doctor Marañón. Las nuevas habilitadas se localizan en la zona de la antigua parada de autobuses y en la calle Manzana, manteniendo el espacio frente a la puerta principal como zona de subida y bajada de pacientes en vehículo privado. Asimismo, los taxis y ambulancias de rehabilitación mantienen su acceso al hospital desde la calle Don Fadrique.

En imágenes: los cortes de tráfico entre Leal Castaño y el Hospital Macarena / Marina Casanova

Una estación de hasta 20 metros de profundidad

La estación Hospital Virgen Macarena será la de mayor profundidad de toda la Línea 3 Norte, alcanzando aproximadamente los 20 metros bajo rasante, frente a los 12 metros habituales en otras estaciones. Pese a ser la única estación de este tramo, es lo suficientemente compleja como para justificar que las obras requieran una inversión de 173 millones de euros para la ejecución de las mismas, llegando a los 178 millones si se incluye la dirección de obra. En las previsiones de la Junta de Andalucía está que esta estación sea de las que rompan récords de número de usuarios, ya que actuará como intercambiador con la futura Línea 4.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con financiación autonómica y estatal y ha sido declarada operación de importancia estratégica del marco operativo de fondos europeos Feder 2021-2027. El trazado discurre desde la zona norte de Sevilla, junto a la SE-20, en Pino Montano, hasta llegar a la estación Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1, con 12 estaciones, una en superficie y el resto soterradas. La Junta de Andalucía tiene ya en licitación la siguiente fase de las obras, una de las más complejas, referida al tramo subterráneo bajo la Ronda Histórica que obligará a cortar carriles de circulación de vehículos y reducir espacios peatonales.