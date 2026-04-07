Arte, música y atardecer: el plan cultural perfecto en el CAAC de Sevilla esta semana

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), organismo dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge la propuesta escénica Sun Twist, protagonizada por Ana Morales y Pedro Rojas-Ogáyar, en el contexto de la exposición El eterno presente del artista sevillano Cachito Vallés. La cita tendrá lugar este jueves, 9 de abril, a las 20:00 horas, con una duración aproximada de 30 minutos y entrada libre hasta completar aforo, consolidándose como una experiencia artística única que fusiona danza contemporánea, música experimental y arte lumínico.

La propuesta escénica parte de la instalación Sun Twist de Cachito Vallés. En ella, el artista aborda el concepto de eterno retorno desde el planteamiento formulado por Friedrich Nietzsche, según el cual todo lo que ocurre se repite de manera cíclica e infinita, no sólo como una reflexión sobre la naturaleza del tiempo, sino también como un desafío existencial, explica la Junta de Andalucía en una nota.

Danza, tiempo y transformación

A partir de esa idea, y en colaboración con Vallés, Morales y Rojas-Ogáyar conciben su interpretación "como un túnel del tiempo", en el que se adentran para "abordar la transformación del ser humano como estado natural", señalan los artistas. La actividad propone compartir con el público un viaje a través de la danza, la música y la presencia de la obra lumínica, donde la idea de tránsito, la repetición y la continuidad sin principio ni final estructuran la propuesta. La interpretación se llevará a cabo al atardecer, estableciendo además una relación entre la luz natural y la de la instalación.

La exposición 'El eterno presente'

La instalación Sun Twist (2025) forma parte del conjunto de 32 obras que componen El eterno presente, la primera gran exposición individual institucional de Cachito Vallés, comisariada por Yolanda Torrubia, jefa del Servicio de Actividades y Difusión del CAAC. La muestra ofrece una visión global de la trayectoria de Vallés a través de grandes instalaciones, piezas lumínicas, trabajos pictóricos realizados a través de máquinas programadas por el propio artista y obras activadas por la presencia del espectador.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 24 de mayo de 2026, aborda cuestiones relativas a la experiencia perceptiva y propone un acercamiento a la belleza como noción vinculada al tiempo. En ella, el artista articula un recorrido en el que convergen movimiento, geometría, abstracción, dualidad o repetición.

Trayectoria de Ana Morales

Ana Morales (Barcelona, 1982) es una de las máximas representantes de la llamada generación de artistas revolucionarios del flamenco. Inició su formación en el Conservatorio de Barcelona y posteriormente continuó sus estudios en Sevilla becada por la Compañía Andaluza de Danza. Ha formado parte de la Compañía Andaluza de Danza y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de desarrollar una trayectoria en teatros y festivales internacionales. Como creadora ha desarrollado diversos espectáculos presentados en espacios escénicos. En 2022 recibió el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación.

Perfil de Pedro Rojas-Ogáyar

Pedro Rojas-Ogáyar (Torres, Jaén, 1984) es cofundador y codirector artístico del ensemble de experimentación musical Proyecto OCNOS. Es licenciado en guitarra clásica y Máster en Artes del Espectáculo. Ha desarrollado una trayectoria internacional con conciertos en Europa y Estados Unidos, y ha trabajado en proyectos escénicos, musicales y audiovisuales. Ha colaborado con artistas como Rocío Márquez, Niño de Elche, Paula Comitre, Rafael R. Villalobos, Cachito Vallés y Debaga. En 2024 recibió el premio de la PAD al mejor espacio sonoro con el espectáculo San Vito.

Investigación artística de Cachito Vallés

Cachito Vallés (Sevilla, 1986) centra su investigación artística en los conceptos de espacio y tiempo, a los que se acerca desde perspectivas científicas y filosóficas. Su trabajo ha sido expuesto en instituciones como el CAAC, el C3A y el Centre Pompidou Málaga. Ha participado en ferias como Zona MACO (México), Arte Santander y ARCO Madrid. Su obra forma parte de colecciones como el CAAC, el CAC Málaga, el Museo Thyssen Málaga, DKV, la Fundación Canaria Para el Desarrollo de La Pintura y la Colección estatal de Alemania, entre otras.