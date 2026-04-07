El auditorio Rocío Jurado saldrá del abandono: la reforma costará 35 millones, tendrá una cubierta y hasta 15.300 espectadores

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla, en su reunión de este viernes, 10 de abril, tiene sobre la mesa la admisión a trámite de la reforma integral del auditorio Rocío Jurado -el edificio de la Cartuja, diseñado por Eleuterio Población y construido hace 33 años para la Exposición Universal de 1992- que recoge el proyecto presentado por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos --promotor del Movistar Arena-- y Grupo Rusvel. Esta iniciativa contempla la recuperación de este espacio, cerrado desde 2023, mediante la instalación de una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos.

La propuesta presentada por ambos promotores, según informa Europa Press, persigue generar "un espacio multiusos, flexible y adaptativo" en el que se puedan celebrar eventos culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos, "desde conciertos multitudinarios hasta eventos más pequeños y exclusivos". Con el nuevo aforo se convertiría en uno de los espacios de estas características de mayor capacidad del sur de España.

En cuanto a la inversión inicial prevista, se estima un montante que ronda los 35 millones de euros, en concreto, 34.999.750,50 euros, y un periodo de amortización de la misma de 59 años y dos meses, "por lo que estaría justificado que fuera ese mismo periodo la duración de la concesión sobre el auditorio".

El Ayuntamiento estudiará la solicitud presentada

Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento deberá admitirla a trámite o rechazarla. En el primero de los casos, el Ayuntamiento aprobaría el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión, que se someterán a información pública por un plazo de 20 días. "Si la oferta elegida no fuera la formulada por ambos promotores, estos, en su condición de solicitantes iniciales, tendrán derecho de tanteo si, entre su oferta y la que hubiera resultado elegida, no existiera una diferencia superior a un 10% del total de la puntuación obtenida conforme a los criterios de adjudicación".

El proyecto, destacan los promotores, satisface una demanda actualmente existente en Sevilla y su área metropolitana, "donde no se dispone de un espacio de estas características que permita incluir a la ciudad como destino de numerosos eventos musicales y culturales". Para ello, se debe llevar a cabo una rehabilitación integral del espacio, "incluyendo su modernización y cubrición". Además, se pone el foco en la creación de "múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras y un sistema antiavalanchas que optimice la circulación de público".

En lo que a la cubierta en sí se refiere, se ha diseñado atendiendo a tres fines primordiales: "preservar la identidad arquitectónica del inmueble, respetando su diseño original vinculado a la Expo del 92, garantizar su convivencia con el paisaje urbano junto al Guadalquivir y lograr la viabilidad financiera, técnica y urbanística requerida para su ejecución. El auditorio Rocío Jurado se asienta sobre una parcela de 15.063 m2 y su entorno ocupa una zona verde de 4.725 m2.

Impulso al turismo e impacto económico

Los promotores consideran que la reapertura de este emblemático edificio impulsaría el turismo, "atrayendo a visitantes nacionales e internacionales y se revitalizaría el entorno en el que se ubica el auditorio, en evidente estado de abandono". No en vano, el pasado mes de noviembre de 2024, sufrió un incendio que causó graves daños y "evidenció la necesidad de acometer de forma urgente medidas de rehabilitación".

En el documento se presta especial atención al impacto económico que tendría en la ciudad. Para ello se esgrime que el Palacio de Deportes de Madrid contribuye en más de 220 millones a la economía de la Comunidad y está vinculado a la generación de más de 2.100 empleos.

Provenue explota, además, el Live Sur Stadium La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Grupo Rusvel, dedicado al sector de la construcción y al desarrollo inmobiliario, alcanzó una cifra de negocio acumulada de 312 millones de euros en los últimos 5 años. Su filial Heliopol ha intervenido en el Palacio de Congresos de Sevilla, el Puerto de Málaga y el Metro de Granada.