Buscan al herido del altercado en Cantillana tras abandonar el hospital
La Guardia Civil investiga el paradero del joven agredido en Cantillana, tras pedir el alta voluntaria en el hospital sevillano y desaparecer, en un suceso ligado al robo de un móvil
En paradero desconocido tras abandonar voluntariamente el hospital el joven herido en un violento altercado en Cantillana, un suceso vinculado al presunto robo de un teléfono móvil que ha generado tensión en la localidad y la intervención de la Guardia Civil.
El joven que resultó herido tras ser agredido este martes en Cantillana durante unos altercados por el robo de un teléfono móvil, cometido presuntamente por su compañero de piso, se encuentra en paradero desconocido después de abandonar el hospital en el que estaba ingresado.
Fuentes de la investigación han informado a EFE de que el herido se encontraba ingresado en el hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde poco antes de las 15.00 horas ha pedido el alta voluntaria. Tras firmar la documentación para el alta, el joven ha abandonado el centro hospitalario y desde ese momento se encuentra en paradero desconocido.
Protestas y tensión vecinal
Este suceso provocó una reacción inmediata que se tradujo en una concentración de unas 50 personas frente al centro de salud de Cantillana, lugar donde el presunto autor de la sustracción se había refugiado para protegerse.
De forma paralela a estos hechos, un antiguo compañero de piso del supuesto autor, también de origen magrebí, fue agredido violentamente, y poco antes de las 17:00 horas ha sido detenido el presunto autor de esta agresión, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Según las manifestaciones de varios testigos, entre cinco y seis personas que se desplazaban en dos vehículos abordaron a la víctima y la agredieron. Debido a las lesiones, el hombre fue evacuado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
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