La calle Albareda se prepara para estar siete meses cortada: "Las obras siempre son molestias"

La calle Albareda y Jaén estarán siete meses paralizadas. Emasesa tenía previsto comenzar este Lunes de Pascua con la actuación de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de estas dos calles, aunque por ahora tan solo ha pintado las líneas de acceso al párking público de Albareda. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 664.584 euros, cortará el tráfico rodado, quedando solo habilitado el acceso al párking subterráneo por un paso de doble sentido habilitado en la zona de Plaza Nueva entre Jaén y Méndez Núñez.

El tráfico peatonal se verá también modificado considerablemente. Ante la reposición del acerado y del pavimento, se prevé instalar pasarelas, vallas y señalizaciones que faciliten el tránsito por esta calle perpendicular a Tetuán para evitar problemas a los trabajadores de los negocios de la zona. "Hasta que las obras no empiecen no sabemos como nos van a afectar", declara Javier Almansa, dueño de un negocio en la calle Albareda. "Es evidente que afectan a los trabajadores, clientes o a las empresas de reparto. Por la mañana se montan unos grandes cacaos de repartidores y furgonetas en esta calle, está claro que las obras siempre son molestias", añade.

El resto de negocios a su alrededor coinciden con su compañero, con el que comparten la preocupación por el tiempo estimado y las variaciones en los accesos peatonales durante el transcurso de la actuación. Los vecinos que salen de sus portales prefieren no comentar nada sobre el inicio de la obra, pero el gesto o mueca al ser preguntados evidencia que el descontento es general.

Los alrededores de Plaza Nueva continúan afectados por las obras

La actuación de 18 meses en Plaza Nueva continúan su transcurso. La calle Méndez Núñez queda abierta al tráfico a la vez que comienzan las acciones en Albareda. Las obras están dentro de los planes de trabajo de la mejora del espacio central del entorno del Ayuntamiento, viéndose afectado también los alrededores de la céntrica plaza. Desde el Consistorio aseguran que se busca optimizar los servicios, incluyendo una nueva red de baldeo que mejore la presión y el caudal, así como el incremento de la capacidad de captación de aguas pluviales y de evacuación.

A la renovación de las acometidas de abastecimiento y saneamiento del tramo comprendido entre calle Jaén y Méndez Núñez, también se le suma la idea de reponer la totalidad de los acerados y la pavimentación.