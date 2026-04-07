La empresa que compre el Canal de la Expo tendrá dos años para presentar el proyecto de oficinas, comercios y hoteles

En los últimos compases del pasado año, el Ayuntamiento de Sevilla daba vía libre al convenio con la Junta de Andalucía -presentado en junio de 2024 y que había contado con rechazo frontal de la oposición- que permitirá cambiar el uso de más de 40.000 metros cuadrados que ocupa el canal de la Expo. De este modo, pasará de servicios avanzados a terciarios, lo que permitirá construir oficinas, comercios y hoteles.

Al Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla llega este martes un último informe, al que ha tenido acceso este periódico, en el que se constata que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han introducido algunas modificaciones en el convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para dicha transformación del Canal de los Descubrimientos.

Tramitación del proyecto

Este organismo municipal aprobará la elevación al Pleno municipal de una propuesta de conformidad a las modificaciones introducidas por dichos servicios jurídicos de la administración andaluza en la redacción del convenio urbanístico a suscribir entre la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y el Consistorio.

En el documento se hace además hincapié en que el adquiriente de dichos suelos tendrá un plazo de dos años para tramitar el proyecto una vez que se firme el convenio, un paso que aún no han dado las dos administraciones y que ahora se paraliza por el anuncio de las elecciones para el Parlamento Andaluz.

Y es que el siguiente paso será sacar la parcela a subasta o venderla a través de las fórmulas legales existentes para que se ponga en carga lo antes posible y permita esa ampliación que Sevilla TechPark persigue. Así será como se completará definitivamente el desbloqueo del Canal de la Expo.

Futuro del Canal de la Expo

Con esta nueva calificación, en este terreno que forma parte del legado de la Exposición Universal de 1992 se podrá levantar nuevas oficinas y otro tipo de establecimientos, como hoteles y comercios, o incluso aparcamientos. La oposición tildó como "pelotazo urbanístico" este cambio y alertó que era llevar turistas a La Cartuja, pero el alcalde ha defendido que se podía limitar el espacio destinado al turismo. En los terrenos de servicios avanzados (la calificación anterior) se pueden desarrollar actividades basadas en nuevas tecnologías, como el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos, y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como servicios empresariales cualificados en un entorno adecuado, según define la propia Gerencia de Urbanismo.

Ahora, el abanico de empresas que podrían instalarse en la parcela se amplía, algo que cuenta precisamente con el apoyo del sector empresarial de Sevilla TechPark, que urgieron a Junta y Ayuntamiento a avanzar con el Canal de la Expo, que lleva abandonado y sin uso desde la Expo'92. "Tras la recuperación, por convenio, del Canal Expo, después de más de 30 años enquistado, se aunarán criterios para modificar el uso de estos terrenos a terciario y usos compatibles con el comercio, oficinas, hotelero y aparcamientos, sin perder de vista la oportunidad de ampliar la presencia de empresas tecnológicas, que seguirá siendo una prioridad. El Ayuntamiento apostará porque, al menos, un 40% de estos terrenos sean de uso tecnológico no terciario", detalla el punto del documento 'Transformar Sevilla' firmado entre PP y Vox.