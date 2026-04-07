'El Cojo' disparó a la víctima del mercadillo de Parque Alcosa a corta distancia, según la policía: "El que me la hace me la paga"

La segunda sesión judicial del caso por el asesinato del hombre cuyo cadáver fue encontrado junto al Mercadillo de Parque Alcosa ha contado con las conclusiones del análisis policial sobre lo ocurrido. El jurado popular encargado de enjuiciar el caso ha escuchado a la jefa del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, varios agentes del cuerpo que intervinieron en lo ocurrido y a la viuda, la hija y la madre del finado. La Policía Nacional tiene claro que Manuel, conocido con el apodo de 'El Cojo', disparó en la cabeza a la víctima.

La investigación refleja que la víctima y los dos principales acusados, 'El Cojo' y Vanesa, se dedicaban a la compra de droga en la zona de El Parchís para ponerla en circulación en las Tres mil viviendas. El reparto de tareas estaba claro: 'El Cojo' ponía el coche, la víctima se bajaba y compraba y Vanesa iba porque en caso de ser parados por la Policía sería más complicado registrarla.

En la tarde del suceso, el finado bajó de su bloque acompañado por la mujer y se montaron en el coche del otro hombre. Los investigadores creen, gracias a la testifical de la mujer acusada, que aquel día el principal acusado le dijo a ella que se sentara detrás del piloto y no tras el copiloto, como hacía habitualmente. Llegado un momento, el conductor se bajó del vehículo aludiendo a un piloto que se le había encendido, cogió de los asientos traseros -donde había un chaquetón de niño- una pistola escondida, se dejó caer en el reposa cabezas con el brazo derecho y con el izquierdo disparó a la víctima.

La investigadora narró que la única explicación que le dio el hombre a Vanesa fue que le "tenía hasta los huevos: el que me la hace me la paga". Ambos fueron a Montequinto a limpiar el coche. Las cámaras de seguridad de la gasolinera reflejan que el conductor se bajó y le hizo una peineta a la otra persona que estaba en el interior del coche. Era Vanesa, que se bajaría con posterioridad a tirar un papel.

Una vez realizado esto, la llevó hasta las Tres mil viviendas. "Le dio 50 euros para que consumiera y se quedara tranquila", explicó la agente de la Policía Nacional.

Cambió el número de su matrícula para no ser identificado

Tanto la mujer como la madre del finado llamaron al acusado para ir a buscar al desaparecido durante la tarde del suceso. Ambas recalcaron que estaba nervioso y que Vanesa tenía una actitud extraña. Fue a la mañana siguiente de la desaparición del hombre cuando les llamaron del grupo de homicidios.

Vanesa fue llamada a declarar como testigo y terminó como acusada. Contó todo lo que había ocurrido e hizo la reconstrucción de los hechos que los agentes verificaron con distintas cámaras de seguridad.

Por el contrario, a 'El Cojo' hubo que buscarlo durante dos días. "Se le localiza en Su Eminencia", narró la agente durante su testifical. Asimismo, reseñó que había cambiado la matrícula de su coche: cambió el 3 por un 8 y la F por una E. El análisis de su móvil reflejó que en días anteriores había realizado búsquedas de armas y con posterioridad intentó vender su coche.

La Policía Nacional cree que en el bar en el que fue detenido se había reunido momentos antes con el tercer acusado. Se trata de Curro, un repartidor al que en el barrio acusaban de haber vendido el arma a 'El Cojo', según las testigos declarantes. Un tal Jesús, que estaba citado a declarar y no acudió, habría contado que El Cojo estaba buscando un arma desde días antes del suceso y que Curro se la habría conseguido. Se ha solicitado que las fuerzas del orden localicen a Jesús para que pueda prestar declaración mañana.

El Cojo habló de un cuarto hombre

El Cojo declaró durante la instrucción que había sido un cuarto hombre el que había disparado al finado. Aseguró que se trataba de un amigo de Vanesa, que le reprochó que no servía ni "para robar un barril". La declaración se toma por improbable, ya que la reconstrucción de los hechos no cuadra con las cámaras de seguridad consultadas.

Además, la Policía se apoya en el análisis de la ropa incautada a los miembros del coche. Hay sangre y pólvora en la vestimentas de El Cojo. No así en la de Vanesa.

Durante la delcaración de los agentes de la Policía Nacional se catalogó como "probable" que Curro fuera el que entregara el arma. Además, salió a relucir que El Cojo tenía antecedentes por otro homicidio en 2002.

33 años y 9 meses de cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía pide para 'El Cojo' un total de 33 años y nueve meses de prisión. Desgranados, la solicitud es de 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, aplicándosele un agravante de reincidencia; cinco años de prisión por un delito de robo con violencia, con la agravante de reincidencia; y otro año y nueve meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma corta. Se le podría imponer una multa de 2.700 euros por un delito de falsedad en documento oficial. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que indemnice con 370.000 euros a la familia de la víctima.

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Para Vanesa, la Fiscalía solicita tres años de prisión por la comisión de un delito de encubrimiento. Solo la acusación particular ejercida por la familia de la víctima acusa al tercer varón por ser quien entregó el arma homicida a El Cojo.