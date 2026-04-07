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Dormir en un alcázar árabe del siglo XIV es posible en Sevilla: así es el parador lleno de historia y con el mirador más impresionante

Este enclave se encuentra en el antiguo palacio mudéjar de Pedro I de Castilla, construido sobre la antigua alcazaba musulmana

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV / Parador de Carmona

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Dormir en un impresionante alcázar árabe del siglo XIV perfectamente conservado es posible en la provincia de Sevilla gracias al Parador de Carmona, un complejo situado a apenas media hora de la capital hispalense que mantiene el estilo andalusí de otro tiempo para rendir homenaje a los siglos de historia de este enclave.

En sus orígenes, el actual parador era una acrópolis turdetano-púnica, es decir, el lugar más elevado y fortificado de la zona, tras lo que el rey taifa de Carmona lo empleó como su residencia con posterioridad, donde se creó una vieja alcazaba musulmana.

De residencia histórica a Parador de Carmona

Posteriormente, fue Pedro I de Castillo el que ocupó este edificio, en el que levantó un palacio mudéjar donde había estado la alcazaba musulmana.

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV / Parador de Carmona

Finalmente, las consecuencias de los distintos conflictos bélicos y desastres naturales producidos en la zona hicieron que esta edificación perdiera su esplendor inicial, tras lo que acabó resurgiendo en el año 1976 como el actual Parador de Carmona.

La antigua Plaza de Armas y el restaurante del Parador

En la actualidad, lo que era la antigua Plaza de Armas acoge el aparcamiento de los residentes, mientras que la antigua Casa Real alberga los salones y dormitorios del Parador.

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV / Parador de Carmona

Una edificación que permite pasar la noche en un antiguo alcázar árabe desde 189 euros por persona, además de poder disfrutar de sus mejores bocados en su restaurante, que ofrece una propuesta de cocina clásica andaluza a degustar en el antiguo refectorio de la alcazaba o en la terraza con vistas al campo.

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV / Parador de Carmona

Vistas de Carmona y ambiente andalusí en el interior

Y es que otra de las mayores riquezas de este lugar está en su propia ubicación y vistas, pues al encontrarse en una zona elevada de la localidad, permite disfrutar desde todo el Parador de unas imponentes visas de Carmona y su Campiña.

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El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV

El Parador de Carmona, una joya histórica que permite dormir en un alcázar árabe del siglo XIV / Parador de Carmona

Además, el interior del edificio ha mantenido el ambiente andalusí de otro tiempo, presentando toda clase de motivos mudéjares en su decoración, con tapices, antigüedades y ambientaciones que hacen de su patio interior, el Salón Bermejo o su antiguo refectorio, hoy restaurante, un verdadero viaje al pasado.

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