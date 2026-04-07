Los embalses andaluces alcanzan el 86% de su capacidad total tras cuatro meses y medio de aumento de reservas

Los embalses andaluces siguen sumando agua tras cuatro meses y medios de aumento de sus reservas. A pesar de las subidas de las temperaturas y la falta de lluvias durante la Semana Santa en Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado que los embalses se sitúan al 85,94% de su capacidad total. Esto se traduce en un ascenso de 27 hm3 del agua embalsada.

Los pantanos andaluces están en una situación muy favorable, con un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años. El año pasado, en el mismo periodo, se situaban en 26 puntos menos, cuando contenían un 59,39%. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir, que abarca las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén se sitúan al 86,3%, lo que supone un aumento de 30 hm3 en una semana.

Por lo contrario, la Cuenca Mediterránea Andaluza ha perdido agua tras cinco semanas al alza, situándose en 76,06%, lo que se traduce en un descenso tres hectómetros cúbicos en una semana. Aun así, sus reservas superan la media de los últimos diez años y la del año pasado.

Los embalses situados en la provincia de Huelva, los del Tinto, Odiel y Piedras, mantienen los mismos niveles que la semana pasada, estando al 89,5% de su capacidad, en 205 hm3. Eso sí, la media registrada en la actualidad es inferior a la de los últimos diez años, y cuentan con ocho hectómetros cúbicos menos que en 2025.

Los de Guadalete-Barbate, ubicados en la demarcación hidrográfica de Cádiz, se mantienen igualmente tras una semana y continúan al 90,7% de su capacidad total. Además, actualmente cuenta con 596 hm3 más que en el mismo periodo en 2025, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años.

En el cómputo, la reserva hídrica española está al 83,5% de su capacidad total, almacenando 46.821 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un aumento durante este periodo de 132 hm3.