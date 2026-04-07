La nueva promoción de Grupo ABU en la Fábrica de Vidrios obtiene luz verde definitiva: construirá en la última parcela disponible

La última parcela destinada a viviendas que quedaba sin construir en la Fábrica de Vidrios será definitivamente para el Grupo ABU, que ya desarrolla dos promociones en esta misma ubicación. Pese a ser una de las zonas más deseadas de Sevilla, en la Carretera de Carmona, a este proyecto residencial se le ha estado resistiendo una parte de estos suelos, los únicos que quedaban sin promotor.

El Ayuntamiento, propietario del 74,39% de esta parcela, declaró desierta la licitación para su venta el pasado mes de mayo tras sacarla al mercado por 2,7 millones de euros. Pero ahora, se deshará de ella mediante adjudicación directa para facilitar que se levanten estos nuevos alojamientos. Así, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo dará este martes dará luz verde a la adjudicación de la enajenación de la cuota proindiviso de la Parcela R-1, es decir, de ese casi 75% del terreno, en favor de Inversiones ABU Sevilla, SL. A principios de este 2026, iniciaba los trámites administrativos para licitar dicho proindiviso.

Otras promociones en Fábrica de Vidrios

En total, el complejo de la Fábrica de Vidrios ocupa 27.000 metros cuadrados entre Carretera de Carmona y Avenida de Miraflores que albergarán esta nueva área residencial, un centro social y cultural en la nave principal de La Trinidad -que se rehabilitará y está orientada a poner en relieve el patrimonio industrial de Sevilla, junto con otras tres, todas protegidas junto con los hornos y la chimenea como recuerdo del pasado fabril que albergó este recinto- y zonas verdes, jardines, arboledas y viales. Todo ello alcanza los 30 millones de euros de inversión.

El Grupo ABU ya cuenta con dos fases en esta ubicación, una de 20 pisos (Fábrica de Vidrio I) y otra de 36 (Fábrica de Vidrio II), que ya tiene todas las viviendas vendidas. Alcanzaría en total los 83 pisos. Ahora adquiere casi el 75% de esta parcela, aunque realmente alcanza el 100% porque el porcentaje restante pertenece a Preveza Inversiones S.L, una sociedad que también forma parte del grupo y está desarrollando una de estas fases. En total suma 56 viviendas, superando en algunos casos los 500.000 euros.

Una vez terminen todas las fases de construcción, el nuevo barrio de la Fábrica de Vidrio sumará en total 199 viviendas. Se distribuyen entre las desarrolladas por el Grupo ABU y Arqura Homes (promotora de la Sareb, que gestiona Aelca y construye Avintia).

Esta última tiene más de la mitad de la propiedad a través de las promociones Adrio I, II y III, que suponen 116 viviendas. También en estas promociones los precios superan el medio millón de euros en algunos casos.

Dentro del Plan de Enajenaciones municipal

Esta propiedad se encuentra dentro del Plan de Enajenaciones cuatrienal (2024-2027) del consistorio hispalense. Y de hecho, un informe de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente al que tuvo acceso este periódico instaba a volver a licitar o adjudicar directamente una serie de inmuebles que habían quedado desiertos y están incluidos en el programa de ventas del Plan de Enajenaciones e Inversiones. También pedía el informe actualizar las previsiones de ingresos de estas parcelas desiertas, entre ellas la de la Fábrica de Vidrio, que en total están valoradas en su conjunto en unos 13 millones de euros.

El objetivo de dicho plan es destinar lo recaudado a proyectos de interés social, como la transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega, la construcción de nuevos centros cívicos o la rehabilitación de la Fábrica de Vidrios de la Trinidad, el Pabellón Real o el Convento de Santa Clara.