El hidrógeno toma el volante en Sevilla gracias al proyecto universitario ARUS: 14 años de "innovación" en la Fórmula Student

Ignacio, Lucía, Mario, Laura, Guillermo o Roberto son algunos de los jóvenes que forman parte del proyecto universitario Andalucía Racing Team Universidad de Sevilla, ARUS. Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, este proyecto nació hace 14 años y ha conseguido -y sigue consiguiendo- grandes hitos que están llevando el nombre de la Universidad de Sevilla y de la ciudad a lo más alto de este país. Entre sus últimos hitos de estos estudiantes ambiciosos se encuentra el ART-24D, el primer vehículo autónomo diseñado íntegramente en Andalucía y la primera propulsión de hidrógeno en la categoría Fórmula Student.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería ha abierto sus puertas en las jornadas "Talento, tecnología e industria para la demostración del futuro" para poner en valor el trabajo a través de la innovación continuada. Primero fue en el 2014 cuando se creó el primer vehículo de combustión, para después pasar al híbrido eléctrico de combustión, posteriormente pasó al puramente eléctrico, más tarde al autónomo, después al de tracción total y por último, al de hidrógeno.

Un coche con propulsión de hidrógeno

Un coche con propulsión de hidrógeno. Este es el hito que ha conseguido el equipo ARUS. Un proyecto que nació el año pasado, tal y como explica uno de los miembros del equipo, "con las ganas de seguir a la vanguardia e investigando distintas fuentes de energía alternativas". Así nació, por tanto, la idea del hidrógeno. Primero, como explican, fue a partir de la fuerza, de la pila de combustible, y actualmente, se preparan para intentar ser el segundo coche del mundo en desarrollarlo. La explicación ha concluido con la demostración de conducción autónoma, presentada a través del prototipo con el que el equipo compitió en la pasada edición de Fórmula Student, que constituye el primer vehículo autónomo diseñado, fabricado y construido íntegramente en Andalucía. El vehículo integra sistemas avanzados de percepción, control y toma de decisiones, y su desarrollo se ha realizado en colaboración con empresas del sector energético como Endesa, evidenciando la convergencia entre software, sensórica y sistemas de control.

Estudiantes del equipo ARUS en la demostracuón del vehículo autónomo / Lucía Rubio

Para llevar a cabo este cambio, tuvieron que desmontar el coche y convertirlo en un coche híbrido. Como ha indicado el estudiante, y explicándolo para "todo el mundo", una pila de combustible "no almacena electricidad, sino que la produce a través del oxígeno, del aire que hay en el ambiente". Pero llegar a conseguir este hito no ha sido algo fácil. Durante toda la temporada, en el departamento de hidrógeno se ha diseñado la balanza de la planta, la estrategia de control, de energía, selección de componentes, arquitectura, sistema eléctrico, ... Este diseño nace con el objetivo de "pasar esto a nuestras necesidades reales", y adquirir todos esos componentes.

El encuentro se ha configurado como un espacio de transferencia de conocimiento aplicado, en el que los estudiantes han mostrado desarrollos tecnológicos en funcionamiento ante los distintos representantes del ámbito empresarial e institucional que colaboran en este proyecto. La iniciativa ha permitido visibilizar capacidades técnicas emergentes, así como favorecer la generación de sinergias en ámbitos estratégicos para la innovación industrial.

La programación de la jornada se ha estructurado en torno a tres demostraciones tecnológicas en vivo con participación directa de empresas colaboradoras. La primera de ellas ha abordado el uso de materiales compuestos y sistemas eléctricos, incluyendo la fabricación en directo de un monocasco de fibra de carbono y la integración del sistema eléctrico del vehículo desarrollado por el equipo. En esta sesión han participado compañías vinculadas al ámbito aeroespacial y tecnológico como Aciturri e Hitachi, que han aportado conocimiento especializado en procesos de fabricación y validación.

El equipo que conforma ARUS no ha querido dejar atrás el gran esfuerzo que hay detrás de cada pieza o cada investigación y que existen limitaciones. Sin embargo, no se han querido excusar y han agradecido abiertamente a todas las empresas que participan con este proyecto, así como a los distintos departamentos como el de ingeniería química, que se implican prestando instalaciones para poder seguir trabajando y recalcan que sí son capaces "de impulsar la innovación en automoción con fuentes alternativas de energía".

La jornada ha contado con la presencia de Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla; Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía; José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; José Luis Sanz, alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Andrés Sáez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla; y Luis Pérez, director general de Sevilla TechPark.

"Bajo el sol de nuestra tierra" como protagonista en el alerón del modelo ART-24D, y junto a los patrocinadores que impulsan este proyecto, estos jóvenes demuestran que Sevilla, Andalucía y las universidades tienen futuro, que el esfuerzo se premia y que la cara de satisfacción se demuestra en cada abrazo entre unos compañeros que aún tienen mucho que dar.