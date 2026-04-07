El Puente del Cachorro entra en obras desde este martes con cortes parciales de tráfico por tareas de reasfaltado
Del 7 al 11 de abril, el Ayuntamiento renovará el pavimento del puente con restricciones al tráfico, aunque mantendrá siempre dos carriles por sentido y garantizará el acceso al parking y a la estación de Plaza de Armas
A partir de este martes 7 de abril y hasta el sábado 11, el Ayuntamiento de Sevilla acometerá trabajos de renovación del pavimento en el Puente del Cachorro, una obra que traerá cortes de tráfico parciales, manteniendo en todo momento dos carriles en cada sentido de circulación, según informa el Consistorio en una nota. Estas actuaciones se suman además a las obras que Emasesa ha puesto en marcha en las calles Trajano, Albareda y Jaén, dentro del plan de mejora de infraestructuras previsto en distintos puntos de la ciudad.
Horas de las obras y cómo afectarán al tráfico
Las obras tendrán lugar en los siguientes tramos y días: desde este martes 7, a las 23:00 horas; y hasta el miércoles 8 de abril, a las 15:00 horas, se realizarán los trabajos en los primeros dos carriles sentido a Cartuja, quedando a continuación el tramo abierto. Las tareas de reasfaltado en los dos carriles sentido Sevilla, se harán la noche del miércoles 8 de abril, a partir de las 23:00 horas; y hasta el jueves 9, a las 15:00. Una vez finalizadas, el tramo quedará abierto
Finalmente, se realizarán los trabajos en los dos carriles centrales, que conllevarán el corte total del puente desde el jueves 9, a las 23:00 horas; y hasta el viernes 10, a las 15:00. Esta actuación en el Puente del Cachorro concluirá con los trabajos de pintura en la noche del viernes 10 al sábado 11 de abril.
Durante el corte total del puente, queda garantizado el acceso a parking y la Estación de Autobuses Plaza de Armas; además, se procederá a anular las cámaras de control de acceso al carril bus del puente para permitir que los vehículos circulen debido a los cortes que se llevarán a cabo durante estos días.
Dos importantes obras en el Casco Antiguo
El Ayuntamiento de Sevilla, además, ha puesto en marcha desde el 6 de abril dos importantes actuaciones en el Casco Antiguo al margen de las obras del Puente del Cachorro: por un lado, la renovación integral de la calle Trajano, una intervención de más de 2,4 millones de euros y 51 semanas de plazo que permitirá sustituir las redes de abastecimiento y saneamiento, implantar una red de baldeo y transformar la vía en una plataforma única más accesible, peatonal y con nuevo arbolado; y por otro, la renovación de las redes hidráulicas en Albareda y Jaén, con una inversión de 663.584 euros y un plazo de 7,5 meses, que incluirá nuevas acometidas, mejora de la evacuación de aguas pluviales, reposición completa de acerados y pavimento de granito, además de la plantación de árboles, todo ello con cambios provisionales en el tráfico para garantizar el acceso al aparcamiento público de Albareda.
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