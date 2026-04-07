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El PSOE, sobre la paralización provisional de la privatización de la limpieza de colegios: "Podría no estar lista para el próximo curso"

Desde el grupo municipal socialista advierten que, de prosperar los recursos presentados por dos asociaciones empresariales, "el procedimiento se retrotraería al inicio, lo que implicaría retrasos significativos"

Dos trabajadoras limpian un colegio andaluz.

Dos trabajadoras limpian un colegio andaluz. / El Correo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La privatización de la limpieza de colegios públicos de Sevilla se paralizó de manera provisional este mismo lunes. El motivo, los recursos presentados por dos asociaciones empresariales ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento. Ante esta circunstancia, desde el PSOE han advertido que, de salir adelante, "el procedimiento tendría que retrotraerse al inicio, lo que implicaría retrasos significativos".

"Si este recurso prospera, habrá que retrotraer el procedimiento al principio y eso implicaría que los contratos no estarán para el mes de septiembre, que es cuando comienza el curso escolar", ha señalado la edil socialista Sonia Gaya. "En ese escenario, además, los trabajadores y trabajadoras de estas empresas tendrían condiciones laborales más precarias de las esperadas", ha apuntado al respecto Gaya.

"Estamos en contra de la privatización de la limpieza de los colegios públicos de Sevilla", ha afirmado esta concejal del grupo municipal del PSOE. "Por un lado, porque creemos que el servicio va a empeorar su calidad y, por otro lado, porque además de duplicar el esfuerzo presupuestario —es decir, nos cuesta el doble hacer lo mismo—, va a ahogar y a estrangular el acceso de personal laboral al Ayuntamiento de Sevilla".

Dos recursos contra la privatización

El Tribunal de Recursos Contractuales ha acumulado "las peticiones de suspensión formuladas en los recursos de las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin) y por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), en relación con el procedimiento de licitación del contrato denominado 'Contrato de servicios para la prestación del servicio de limpieza de los colegios públicos de educación infantil y primaria dependientes del Ayuntamiento de Sevilla'", tal como consta en un documento oficial consultado por El Correo de Andalucía.

Tras recibir las solicitudes presentadas por estas dos entidades patronales, este tribunal del Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado "la medida cautelar de suspensión del procedimiento para la adjudicación del contrato". Asimismo, esta Sala ha acordado parar también "el plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados".

De esta forma, y siguiendo la decisión tomada por el tribunal, la jefa de negociado de la Unidad de Limpieza y Porterías ha resuelto este lunes "suspender el plazo concedido para la presentación de ofertas por los interesados", tal recoge un documento oficial emitido este lunes. Con todo ello, el proceso de privatización de limpieza de colegios, diseñado para que entre en funcionamiento el próximo curso escolar, se ha paralizado de manera provisional.

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Ahora, el tribunal debe revisar los recursos de ambas asociaciones empresariales y valorar si el procedimiento cumple todas las garantías conforme a derecho. Entre las cuestiones señaladas por Afelin y Aspel y que tendrá que analizar la Sala están los requisitos para acceder al contrato y los criterios para seleccionar a la empresa adjudicataria.

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